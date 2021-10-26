Трусова объяснила, почему прекратила сотрудничество с Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова высказалась о своём уходе из группы двукратного олимпийского чемпиона, а ныне тренера Евгения Плющенко.

«Моё решение о смене тренера? Я всегда принимаю решения самостоятельно и ни о чём не жалею. Считаю, что мне больше подходит Этери Георгиевна», — приводит слова Трусовой «Спорт-Экспресс».

Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко в межсезонье-2020, однако после сезона-2020/2021 фигуристка вернулась к прежнему тренеру.

Ранее Тутберидзе высказалась о здоровье Трусовой.