Трусова объяснила, почему прекратила сотрудничество с Плющенко

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Российская фигуристка Александра Трусова высказалась о своём уходе из группы двукратного олимпийского чемпиона, а ныне тренера Евгения Плющенко.
Трусова объяснила, почему прекратила сотрудничество с Плющенко
  • globallookpress.com
  • © Raniero Corbelletti/AFLO

«Моё решение о смене тренера? Я всегда принимаю решения самостоятельно и ни о чём не жалею. Считаю, что мне больше подходит Этери Георгиевна», — приводит слова Трусовой «Спорт-Экспресс». 

Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко в межсезонье-2020, однако после сезона-2020/2021 фигуристка вернулась к прежнему тренеру.

Ранее Тутберидзе высказалась о здоровье Трусовой.

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