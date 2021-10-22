Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам очередной еврокубковой недели.

Российские команды на этой недели проиграли все матчи. «Зенит» потерпел поражение от «Ювентуса» (0:1) в Лиге чемпионов, а «Спартак» и «Локомотив» уступили «Лестеру» (3:4) и «Галатасараю» (0:1) в Лиге Европы.

Таким образом, у России по-прежнему 31,682 очка в рейтинге УЕФА. А Украина сократила остставание до 0,682 баллов после победы «Зари» в Лиге конференций над софийским ЦСКА.

Ранее тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль остался доволен игрой команды в матче с «Галатасараем».