Тренер «Локомотива» Гисдоль остался доволен игрой команды в матче с «Галатасараем»

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Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал поражение от стамбульского «Галатасарая» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Тренер «Локомотива» Гисдоль остался доволен игрой команды в матче с «Галатасараем»
  • AP
  • © Pavel Golovkin

«Мы огорчены результатом, но я доволен тем, как играла команда. Сегодня команда большую часть времени играла правильно. Мы сегодня не заслуживали поражения», — сказал Гисдоль в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что железнодорожники очень высоко прессинговали соперника, чтобы создавать моменты сразу после отбора.

«Мы очень часто попадали в очень благоприятные ситуации для взятия ворот. Но единственное, чего нам не хватило, — это завершающего удара по воротам. Над этим надо работать», — добавил специалист.

«Локомотив» на своём поле потерпел поражение от «Галатасарая» со счётом 0:1 в матче Лиги Европы. «Галатасарай» набрал семь очков и укрепился на первом месте в группе E. «Локомотив» (1) занимает последнюю позицию в квартете.

Ранее актёр Валерий Баринов назвал цирком поражение «Локомотива» от «Галатасарая».

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