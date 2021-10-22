Актёр Баринов назвал цирком поражение «Локомотива» от «Галатасарая»

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Известный актёр и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал поражение от стамбульского «Галатасарая» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Актёр Баринов назвал цирком поражение «Локомотива» от «Галатасарая»
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

«В ворота не попали ни разу! Все это цирк! Уже седьмой блин комом. Я не видел никакого смысла в игре, надо поставить памятник Гильерме, пару ударов он вытащил. У команды нет острия, а этот прессинг годится лишь для выдавливания виноградного вина», — цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».

По его словам, ему больше не хочется болеть за «Локомотив», так как клуб относится к болельщикам, как хочет.

«Они меняют одно на другое. Сменили начальство на новое, а они оказались такими же тупыми. По воротам надо бить научится, футболистов жалко», — добавил артист.

«Локомотив» на своём поле потерпел поражение от «Галатасарая» со счётом 0:1 в матче Лиги Европы. «Галатасарай» набрал семь очков и укрепился на первом месте в группе E. «Локомотив» (1) занимает последнюю позицию в квартете.

Ранее известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение «Локомотива» от «Галатасарая».

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