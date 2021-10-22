Губерниев отреагировал на поражение «Локомотива» от «Галатасарая»

Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о поражении московского «Локомотива» от стамбульского «Галатасарая» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

«В футбол мы играем скверно. Проигрывают все! Проигрывают по-разному… Сейчас будут спорить, кто хуже. Те, кто хоть что-то забили, но пропустили четыре. Или те, что один, но не забили ни разу…» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Он также отметил, что можно долго спорить, у кого был сильнее соперник.

«Может, что-то у нас не так?! В нашей консерватории?» — добавил Губерниев.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Галатасараю» (0:1) в матче Лиги Европы, пропустив на 82-й минуте.

Таким образом, «Галатасарай» набрал семь очков и укрепился на первом месте в группе E. «Локомотив» (1) занимает последнюю позицию в квартете.