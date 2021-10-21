Девять месяцев дисквалификации и отсутствие претензий к сборной: как развивается допинг-скандал волейболиста Мусэрского

Российский волейболист Дмитрий Мусэрский получил девятимесячную дисквалификацию за обнаруженный в его допинг-пробе метилгексанамин. Он сможет вернуться на площадку в январе 2022 года. Положительный анализ был сдан в 2013-м, но о нём стало известно лишь после того, как Всемирное антидопинговое агентство передало информацию, полученную из базы данных Московской лаборатории, в Международную федерацию волейбола. Для сборной отстранение спортсмена не будет иметь никаких последствий.

Минувшим днём в российском волейболе стал раскручиваться непривычный для этого вида спорта допинговый скандал. Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о девятимесячной дисквалификации олимпийского чемпиона 2012 года Дмитрия Мусэрского. Он наказан за положительную допинг-пробу, которую сдал больше восьми лет назад. Обнаружили её после того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало в FIVB данные Московской лаборатории.

В этом случае неоднозначным является не столько сам факт приёма спортсменом запрещённого препарата, сколько обстоятельства, при которых об этом стало известно. Допинг-проба Мусэрского датирована 11 мая 2013 года и была взята после матча чемпионата России по волейболу в Белгороде, где центральный блокирующий в то время играл за «Белогорье». Это был конец сезона, по итогам которого клуб выиграл и национальное первенство, и Кубок страны.

Вскоре анализ показал наличие в нём запрещённого вещества метилгексанамина, или экстракта герани. Однако ход этому делу так и не был дан. Факт наличия положительной допинг-пробы был скрыт Московской лабораторией, которую в то время возглавлял Григорий Родченков. Мусэрский тогда избежал наказания, но вместе с этим лишился и возможности разобраться в данном деле и попытаться отстоять свою честь. Метилгексанамин имеет дурную славу в сфере антидопинга, так как это вещество часто обнаруживается в загрязнённых легальных препаратах и даже в продуктах питания. У волейболиста был шанс оперативно разобраться в произошедшем.

Подлог вскрылся после того, как WADA получило базу данных Московской лаборатории и возможность перепроверить множество старых допинг-проб. Агентство передало информацию о подозрительных случаях международным федерациям, чтобы дальше те уже сами инициировали разбирательства и с течением времени назначали санкции.

Об итогах одного из этих дел теперь отчиталась FIVB. Федерация заключила соглашение с WADA и Мусэрским, в котором спортсмен признал наличие метилгексанамина в его допинг-пробе. В соответствии с антидопинговыми правилами FIVB, действовавшими в 2013 году, волейболист получил дисквалификацию на девять месяцев. Отчёт ведётся с 5 апреля 2021 года, так что уже через два с половиной месяца Мусэрский вернётся в спорт. FIVB отдельно подчеркнула, что санкции к спортсмену никак не относятся к результатам мужской сборной России по волейболу, за которую блокирующий много играл летом 2013-го.

Подробности этой неприятной истории рассказал также сам Мусэрский. По его словам, уведомление о положительной допинг-пробе пришло к нему в июне этого года. В тот момент он восстанавливался после травмы, полученной во время Лиги наций. Сам спортсмен подчеркнул, что повреждение действительно было.

«Положительный результат дала допинг-проба, взятая Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в конце чемпионата России — 2013. Но тогда это скрыли и от меня, и от WADA. Я не понимаю зачем, потому что тогда максимальная дисквалификация составила бы всего три месяца. В результате конфликта между РУСАДА и WADA данные попали в WADA, и, вероятно, там нашли результат положительной допинг-пробы. Я не знаю всех деталей. Но в WADA заявили, что полученные ими данные не требуют никаких доказательств. Так или иначе, в 2021 году я должен нести ответственность за то, что в 2013-м произошла случайность, а результат сокрыли. Мне кажется, это крайне нечестно. Сейчас возмущения у меня уже меньше, чем летом, но всю эту ситуацию считаю несправедливой по отношению к себе», — рассказал Мусэрский «Спорт-Экспрессу».

Спортсмен также обратил внимание на то, что его следующие допинг-пробы были чистыми. Также он рассказал, что принимал в то время препарат американской фармацевтической компании, который WADA спустя два года признала загрязнённым. Речь идёт о компании USPlabs, которая подделывала сертификаты своей продукции и неправильно информировала потребителей о составе биодобавок. На то, что метилгексанамин попал в организм Мусэрского случайно, указывает и его концентрация в допинг-пробе. Но теперь эти доводы не имеют никакого значения.

Во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) поддержали спортсмена и выразили уверенность в том, что допинг попал в его организм случайно. Также организация рассказала, что уже в ноябре, до истечения срока дисквалификации, Мусэрский сможет свободно приступить к тренировкам.

«По прошествии восьми лет с момента предполагаемых событий уже невозможно точно установить все обстоятельства произошедшего, особенно учитывая то, что осуществить анализ контрольной пробы «Б» спортсмена не представляется возможным. Это событие стало большой неожиданностью как для ВФВ, так и для спортсмена. В связи с тем мы убеждены, что Мусэрский никогда бы не стал сознательно использовать запрещённые субстанции. В течение всего дисциплинарного расследования мы находились в постоянном контакте с FIVB и спортсменом, и на момент выдвижения официального обвинения в нарушении антидопинговых правил в июне 2021 года спортсменом было принято решение о добровольном отстранении до принятия окончательного решения FIVB», — подчеркнули в ВФВ.