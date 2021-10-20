Во Всероссийской федерации волейбола отреагировали на дисквалификацию Мусэрского
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- РИА Новости
«В апреле 2021 года Дмитрий Мусэрский был уведомлён Международной федерацией волейбола (FIVB) о том, что в отношении него начата процедура расследования. Обвинение строилось на информации, содержащейся в базе данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), о том, что спортсмен якобы сдал в 2013 году положительный допинг-тест на запрещённую субстанцию «метилгексанамин» (класс S6b). При этом надо отметить, что вменяемая спортсмену субстанция представляет собой экстракт герани и теоретически может попасть в организм спортсменов в случае использования «загрязнённых» БАДов или иных продуктов спортивного питания. Это событие стало большой неожиданностью как для ВФВ, так и для самого спортсмена. В связи с тем мы убеждены, что Дмитрий Мусэрский никогда бы не стал сознательно использовать запрещённые субстанции», — говорится в заявление организации.
Также в ВФВ заявили, что Мусэрский не стал оспаривать результаты расследования ввиду договорённости с WADA и FIVB.
«В октябре 2021 года спортсмен подписал соглашение с FIVB и WADA, согласно которому он соглашается с вменяемым ему нарушением, а FIVB применяет дисквалификацию сроком в девять месяцев, начиная с 5 апреля 2021 года и заканчивая 4 января 2022 года. При этом Мусэрский сможет приступить к тренировкам уже с ноября 2021 года. Мы понимаем спортсмена и не комментируем принятое им и FIVB решение. ВФВ, в свою очередь, выражает готовность исполнять санкции, применённые международными организациями, а также поддерживать постоянный контакт с ними и спортсменом», — добавили в организации.
Ранее сообщалось, что сборная России избежала санкций после дисквалификации Мусэрского за допинг.