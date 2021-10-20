Во Всероссийской федерации волейбола отреагировали на дисквалификацию Мусэрского

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) считает, что дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил российский волейболист Дмитрий Мусэрский никогда не стал бы сознательно использовать запрещённые вещества.

«В апреле 2021 года Дмитрий Мусэрский был уведомлён Международной федерацией волейбола (FIVB) о том, что в отношении него начата процедура расследования. Обвинение строилось на информации, содержащейся в базе данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), о том, что спортсмен якобы сдал в 2013 году положительный допинг-тест на запрещённую субстанцию «метилгексанамин» (класс S6b). При этом надо отметить, что вменяемая спортсмену субстанция представляет собой экстракт герани и теоретически может попасть в организм спортсменов в случае использования «загрязнённых» БАДов или иных продуктов спортивного питания. Это событие стало большой неожиданностью как для ВФВ, так и для самого спортсмена. В связи с тем мы убеждены, что Дмитрий Мусэрский никогда бы не стал сознательно использовать запрещённые субстанции», — говорится в заявление организации.

Также в ВФВ заявили, что Мусэрский не стал оспаривать результаты расследования ввиду договорённости с WADA и FIVB.

«В октябре 2021 года спортсмен подписал соглашение с FIVB и WADA, согласно которому он соглашается с вменяемым ему нарушением, а FIVB применяет дисквалификацию сроком в девять месяцев, начиная с 5 апреля 2021 года и заканчивая 4 января 2022 года. При этом Мусэрский сможет приступить к тренировкам уже с ноября 2021 года. Мы понимаем спортсмена и не комментируем принятое им и FIVB решение. ВФВ, в свою очередь, выражает готовность исполнять санкции, применённые международными организациями, а также поддерживать постоянный контакт с ними и спортсменом», — добавили в организации.

Ранее сообщалось, что сборная России избежала санкций после дисквалификации Мусэрского за допинг.