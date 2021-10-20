Сборная России избежала санкций после дисквалификации Мусэрского за допинг

Сборная России по волейболу избежала санкций, несмотря на девятимесячную дисквалификацию Дмитрия Мусэрского.

«Это дело является частью расследования, начатого FIVB после того, как WADA предоставило данные и образцы допинг-тестов, собранные в московской лаборатории. Игрок признал, что нарушил антидопинговые правила. Никаких последствий для команды не будет», — говорится в заявлении Международной федерации волейбола (FIVB).

Напомним, что Мусэрский получил девять месяцев дисквалификации за допинг-тест 2013 года. Он заявил, что восемь лет назад от него и от WADA скрыли результат.

Ранее в РУСАДА отреагировали на слова Мусэрского о «сокрытии» положительной допинг-пробы.