Сборная России избежала санкций после дисквалификации Мусэрского за допинг

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Сборная России по волейболу избежала санкций, несмотря на девятимесячную дисквалификацию Дмитрия Мусэрского.
Сборная России избежала санкций после дисквалификации Мусэрского за допинг
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Это дело является частью расследования, начатого FIVB после того, как WADA предоставило данные и образцы допинг-тестов, собранные в московской лаборатории. Игрок признал, что нарушил антидопинговые правила. Никаких последствий для команды не будет», — говорится в заявлении Международной федерации волейбола (FIVB).

Напомним, что Мусэрский получил девять месяцев дисквалификации за допинг-тест 2013 года. Он заявил, что восемь лет назад от него и от WADA скрыли результат.

Ранее в РУСАДА отреагировали на слова Мусэрского о «сокрытии» положительной допинг-пробы.

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