В РУСАДА отреагировали на слова Мусэрского о «сокрытии» положительной допинг-пробы
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- РИА Новости
«Это дело возникло в порядке перепроверки данных базы LIMS, но его ведёт сейчас международная федерация, а не РУСАДА. Данное дело находится в юрисдикции международной федерации, так как есть положительная допинг-проба на запрещённый препарат. Спортсмена должна была уведомлять именно международная федерация. РУСАДА не реализует полномочия по расследованию и обработке результатов в отношении данного спортсмена», — цитирует Буханова РИА «Новости».
Он добавил, что спортсмен должен все «свои притязания» отправлять лично международной федерации на почту.
Напомним, что Мусэрский получил девять месяцев дисквалификации за допинг-тест 2013 года. Он заявил, что восемь лет назад от него и от WADA скрыли результат.
Ранее Губерниев высказался о дисквалификации Мусэрского за допинг.