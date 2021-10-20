В РУСАДА отреагировали на слова Мусэрского о «сокрытии» положительной допинг-пробы

Исполняющий обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов прокомментировал обвинения волейболиста Дмитрия Мусэрского о сокрытии результатов.

«Это дело возникло в порядке перепроверки данных базы LIMS, но его ведёт сейчас международная федерация, а не РУСАДА. Данное дело находится в юрисдикции международной федерации, так как есть положительная допинг-проба на запрещённый препарат. Спортсмена должна была уведомлять именно международная федерация. РУСАДА не реализует полномочия по расследованию и обработке результатов в отношении данного спортсмена», — цитирует Буханова РИА «Новости».

Он добавил, что спортсмен должен все «свои притязания» отправлять лично международной федерации на почту.

Напомним, что Мусэрский получил девять месяцев дисквалификации за допинг-тест 2013 года. Он заявил, что восемь лет назад от него и от WADA скрыли результат.

Ранее Губерниев высказался о дисквалификации Мусэрского за допинг.