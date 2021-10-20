Губерниев высказался о дисквалификации Мусэрского за допинг

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о дисквалификации российского волейболиста Дмитрия Мусэрского за допинг.

«Этот случай лишний раз доказывает, что спортсмен должен быть максимально внимательным. Я не думаю, что там речь идёт о каком-то серьёзном допинге. Но с учётом того, что прошло восемь лет, каждый спортсмен должен быть готов, что его старую или не очень старую пробу вскроют. Если Мусэрский делал что-то не так, он дисквалифицирован по праву, пока не докажет обратное. Конечно, девять месяцев — не так страшно, а практика показывает, что чем дальше ты влезаешь в эти дебри, тем может быть хуже. Поэтому его решение не оспаривать наказание можно понять», — цитирует Губерниева Sport24.

Он добавил, что в настоящий момент идёт борьба с допингом. Губерниев считает, что это здорово, потому что наружу всплывают «старые грехи».

Напомним, что Мусэрский получил девять месяцев дисквалификации за допинг-тест 2013 года.

Ранее в Госдуме отреагировали на дисквалификацию Мусэрского за допинг.