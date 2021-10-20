В Госдуме отреагировали на дисквалификацию Мусэрского за допинг

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал допинг-историю волейболиста Дмитрия Мусэрского.

«Мусэрский уже привёл очень убедительный довод, надо к нему внимательно прислушаться. Сейчас нужно оспаривать это решение в суде и доказывать свою невиновность. Если там и были какие-то нарушения и это сокрыли — очень странная ситуация, всё непонятно и очень много вопросов. Не очень хочется искать политических подоплёк, но всё очень неприятно. И снова всё против наших ребят. Повторюсь, речь сейчас о том, что нет оснований не доверять Мусэрскому. Он очень грамотно выражает свою позицию. Мы снова хотим призвать все федерации, в том числе и мировую, и WADA, объяснить, что же произошло, и разобраться. И если Дмитрий невиновен — снять с него обвинения», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

Напомним, что волейболист был дисквалифицирован за допинг-тест 2013 года на девять месяцев.

Ранее российский волейболист Дмитрий Мусэрский прокомментировал новость о своей дисквалификации на девять месяцев за допинг.