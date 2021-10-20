Мусэрский рассказал о своей положительной допинг-пробе

Российский волейболист Дмитрий Мусэрский прокомментировал новость о своей дисквалификации на девять месяцев за допинг.

«Как выяснилось, положительный результат дала допинг-проба, взятая РУСАДА в конце чемпионата России — 2013. Но тогда это скрыли и от меня, и от WADA. Я не понимаю зачем, потому что тогда максимальная дисквалификация составила бы всего три месяца», — цитирует Мусэрского Telegram-канал SportFack.

Он отметил, что в результате конфликта между РУСАДА и WADA данные попали в WADA. Там нашли результат положительной допинг-пробы спортсмена.

«Но в WADA заявили, что полученные ими данные не требуют никаких доказательств. Так или иначе в 2021 году я должен нести ответственность за то, что в 2013 году произошла случайность, а результат сокрыли. Мне кажется, это крайне нечестно», — продолжил Мусэрский.

Он добавил, что ему обидно из-за всей этой ситуации. В настоящий момент у него нет возможности доказать свою невиновность.

«Совершенно не учитывался и результат допинг-пробы, взятой всего через две недели в Мировой лиге — 2013. Она чистая, как и все пробы, которые у меня брали по ходу карьеры. Я так понимаю, перепроверили всё. В WADA не учли и официальное сообщение американской фармацевтической компании, которая в 2015 году публично заявила, что часть её препаратов в 2013 году случайным образом была загрязнена. В указанных мною при сдаче допинг-теста принимаемых препаратах как раз был тот», — заключил Мусэрский.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Мишина временно отстранена от участия в соревнованиях по подозрению в употреблении допинга.