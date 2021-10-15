Компенсация спустя десятилетия: в FINA хотят вручать медали пловцам, которые проиграли употреблявшим допинг спортсменам

Международная федерация плавания рассмотрит возможность вручения дополнительных медалей спортсменам, которые в далёком прошлом лишились наград из-за принимавших допинг соперников. В частности, речь идёт о пловцах, пострадавших от существовавшей в ГДР программы употребления стероидов, в том числе во время Олимпийских игр 1980 года в Москве. Идею одобрила британка Шеррон Дэвис, таким образом лишившаяся на тех соревнованиях золота.

Международная федерация плавания (FINA) может рассмотреть вопрос о дополнительном награждении спортсменов, которые в прошлом проиграли принимавшим допинг соперникам. Организация намерена пересмотреть итоги Олимпийских игр 1980 года в Москве в связи с тем, что на них много медалей выиграли представители ГДР, систематически принимавшие стероиды для улучшения результатов.

О подобных планах рассказал новый президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам, получивший свой пост этим летом. В разговоре с The Times он высказал намерение запустить «примирительный процесс», чтобы спортсмены, оказавшиеся жертвами нечестной борьбы, получили за это компенсацию в виде медалей, которые они не смогли завоевать. Об этом же сказано в официальном заявлении FINA, которое распространила BBC.

«FINA понимает беспокойство спортсменов, которые соревновались с теми, кто, как было впоследствии доказано, принимал допинг. Спортсмены всю жизнь работают ради одного лишь шанса побороться за медаль, не говоря уж о том, чтобы её завоевать. Когда им отказывают в награде, ради которой они так упорно работали, FINA должна сделать всё возможное, чтобы это исправить», — сообщили в организации.

По словам кувейтского функционера, пока это только идея, которая будет всерьёз обсуждаться лишь после появления в плавании независимого органа по борьбе с противоправными действиями, аналогичного тому, что уже несколько лет существует в лёгкой атлетике. Аль-Мусаллам также подчеркнул, что для вручения новых олимпийских медалей понадобится одобрение со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

Таким образом в FINA хотят очистить свою репутацию, которая была испорчена из-за различных допинговых скандалов. В частности, из-за вручения награды за заслуги перед плаванием Лотару Кипке — одному из руководителей допинговой программы в ГДР, в результате которой многие спортсмены из этой страны смогли добиться успеха на соревнованиях благодаря приёму запрещённых веществ. Аль-Мусаллам заявил, что такое отношение к Кипке является проблемой для водных видов спорта.

Идею вручать спортсменам дополнительные награды, даже если после соревнований прошло несколько десятилетий, поддержала британская пловчиха Шеррон Дэвис. В 1980 году она в возрасте 17 лет участвовала в заплыве на 400 м комплексным плаванием и заняла второе место вслед за представительницей ГДР Петрой Шнайдер. Немецкая спортсменка тогда выиграла с новым мировым рекордом, составившим 4:36,29. Дэвис уступила ей больше десяти секунд.

Спустя годы Шнайдер призналась, что употребляла допинг на протяжении всей своей карьеры, и призывала аннулировать свой последний мировой рекорд в 400-метровке комплексом, который до сих пор остаётся рекордом Германии. Не скрывала употребление стероидов и Рика Райниш, выигравшая в Москве два индивидуальных золота и вынужденная уже в 16 лет закончить карьеру из-за осложнений, вызванных приёмом запрещённых препаратов. Всего пловчихи из ГДР выиграли на той Олимпиаде 24 личные медали из 33 возможных, а также завоевали золото в обеих эстафетах.

По мнению Дэвис, перераспределять награды, как это обычно происходит при дисквалификации спортсмена, в данном случае не нужно. Она не хочет, чтобы спортсмены из ГДР возвращали медали, так как они сами нередко страдали от систематического приёма допинга и тоже достойны признания. Вручать две золотые медали британская пловчиха считает оптимальным решением.

«Дело было не в девушках из ГДР. Это правильно, что медали останутся у них. Они тоже стали заложниками системы и её жертвами. Тому, что произошло в ГДР, не было оправдания, однако я всегда считала, что люди в МОК и FINA, которые тогда должны были защищать спортсменов, не справились. Я рада слышать, что они наконец-то захотели исправиться», — сказала Дэвис.

Интересно, что отец Дэвис, являвшийся её тренером, уже однажды покрыл золотом её серебряную олимпийскую медаль, чтобы подчеркнуть, что по правилам честной игры именно она должна была стать чемпионкой.

Сама Шнайдер тоже положительно отнеслась к возможному награждению соперниц, которых она обыгрывала благодаря допингу, но при этом дала понять, что хочет оставить всю эту историю в прошлом.

Впрочем, даже если в FINA одобрят идею с вручением дополнительных наград, останется открытым вопрос, как именно определять, кто их достоин, так как за давностью лет определить точно, в каких случаях соревнования были нечестными, будет крайне сложно. К тому же юрисдикция FINA не может распространяться на Олимпийские игры, и здесь, как заметил Аль-Мусаллам, отдельно потребуется санкция МОК.