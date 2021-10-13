Ковальчик — о Бьорген: я готовлюсь на спусках, а не в аптеке

Восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Марит Бьорген рассказала об обвинениях польки Юстины Ковальчик в употреблении допинга.

Ковальчик когда-то заявила журналистам, что сомневается в честности Марит Бьорген, которая «в середине сезона пропадает, а потом возвращается ещё сильнее».

«Норвежцы любят поговорить, когда речь заходит о допинге в России, но при этом сами его принимают. Где логика?» — удивлялась Ковальчик.

Бьорген такие обвинения оскорбили до глубины души.

«Марит всё делала правильно, все тесты, все документы были одобрены и FIS, и ВАДА. Никаких секретов. Она очень много работала, и это наконец принесло свои плоды», — говорится в книге Бьорген.

Она считает, что полька устраивала такие скандалы из-за своего допингового скандала в прошлом.

«Я готовлюсь на спусках, а не в аптеке», — отмечала Ковальчик.

Напомним, что Бьорген завершила карьеру в 2018 году.

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