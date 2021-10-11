Лыжник Вылегжанин объяснил, почему выступает в марафонах после завершения карьеры

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Чемпион мира 2015 года в скиатлоне россиянин Максим Вылегжанин рассказал, почему до сих пор выступает в марафонских дистанциях, хотя завершил карьеру два с половиной года назад.
Лыжник Вылегжанин объяснил, почему выступает в марафонах после завершения карьеры
  • Reuters

«Дистанции только увеличились по сравнению с тем, что было в обычных лыжных гонках. Сейчас они у меня длинные — от 45 до 100 км. Многие спрашивают, в чём моя мотивация, а я, честно, не могу ответить на этот вопрос. Просто нравится гоняться. Добираю адреналин, азарт на гонках», — сказал Вылегжанин в интервью RT.

По его словам, карьеру он до этого завершил, так как устал от одних и тех же дистанций и соперников.

«В марафоне другие конкуренты, новые места соревнований, другая специфика, у нас сплочённая, дружная команда. Всё это мне очень нравится. Мне всегда нравились масс-старты, а марафон — это тот же самый масс-старт, где идёт непрерывная борьба плюс работа на выносливость. Главный кайф, наверное, в преодолении себя. Потому что это долго и тяжело. Уже не толкаются мышцы, начинает сводить ноги, руки. Для того чтобы ехать, постоянно приходится себя заставлять, переламывать. Определённый плюс ещё и в том, что ты видишь соперника. Когда понимаешь, что кому-то явно тяжелее, чем тебе, появляется дополнительный адреналин и бежать становится легче», — заявил трёхкратный призёр Игр в Сочи.

Ранее Вылегжанин вспомнил, как норвежский лыжник Андреас Нюгард обморозил руки из-за пролитого напитка.

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