Чемпион мира Вылегжанин вспомнил, как норвежский лыжник обморозил руки из-за пролитого напитка

Чемпион мира 2015 года в скиатлоне россиянин Максим Вылегжанин рассказал, как норвежский лыжник Андреас Нюгард обморозил руки на одном из стартов из-за пролитого напитка.

По его мнению, если спортсмен обморозился на лыжне, то это произошло из-за его собственной беспечности.

«Взять того же Андреаса Нюгарда. Вроде опытный человек, жёлтая майка лидера во время гонки — пролил напиток на перчатки. Можно было взять другие у кого-то из сервиса, а он, похоже, подумал, что ничего страшного не случится. Подумаешь, руки подмёрзли… Вот и обморозился сильнее всех. А сейчас уже будет понимать: если ты выходишь зимой на гонку в холод, лучше надеть варежки. Если ты намочил их, лучше у кого-нибудь попросить. Можно потерять 30 секунд, но без проблем добраться до финиша», — сказал Вылегжанин в интервью RT.

Ранее Вылегжанин допустил, что трёхкратный чемпион Игр в Пхёнчхане норвежец Йоханнес Клебо может выйти на старт в каждой гонке на Олимпиаде.