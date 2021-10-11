Чемпион мира Вылегжанин вспомнил, как норвежский лыжник обморозил руки из-за пролитого напитка

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Чемпион мира 2015 года в скиатлоне россиянин Максим Вылегжанин рассказал, как норвежский лыжник Андреас Нюгард обморозил руки на одном из стартов из-за пролитого напитка.
Чемпион мира Вылегжанин вспомнил, как норвежский лыжник обморозил руки из-за пролитого напитка
  • Reuters

По его мнению, если спортсмен обморозился на лыжне, то это произошло из-за его собственной беспечности.

«Взять того же Андреаса Нюгарда. Вроде опытный человек, жёлтая майка лидера во время гонки — пролил напиток на перчатки. Можно было взять другие у кого-то из сервиса, а он, похоже, подумал, что ничего страшного не случится. Подумаешь, руки подмёрзли… Вот и обморозился сильнее всех. А сейчас уже будет понимать: если ты выходишь зимой на гонку в холод, лучше надеть варежки. Если ты намочил их, лучше у кого-нибудь попросить. Можно потерять 30 секунд, но без проблем добраться до финиша», — сказал Вылегжанин в интервью RT.

Ранее Вылегжанин допустил, что трёхкратный чемпион Игр в Пхёнчхане норвежец Йоханнес Клебо может выйти на старт в каждой гонке на Олимпиаде.

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