Вылегжанин допустил, что Клебо может выйти на старт в каждой гонке на Олимпиаде

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Трёхкратный призёр Игр в Сочи Максим Вылегжанин считает, что шестикратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо способен выступить в каждой гонке на предстоящей Олимпиаде в Пекине.
Вылегжанин допустил, что Клебо может выйти на старт в каждой гонке на Олимпиаде
  • AP

«А почему нет? Он же стартовал на чемпионате мира во всех гонках? Если его привезут до финиша, то там он и покажет свой знаменитый спринт, это его коронка. Если не привезут — отстанет. Петтер Нортуг так же бегал свои гонки. Если вспомнить дуатлон, Клебо не выдержал до финиша и бросил бороться. А 50 км он доехал вместе с Иверсеном и Большуновым — и победил бы, не случись дисквалификации. Поэтому и на Играх, как мне кажется, он будет выходить на гонку, не думая о том, чтобы от всех убежать», — сказал Вылегжанин в интервью RT.

По его мнению, лыжник обязан бороться до конца, если это какие-то тренировки, а когда гонка на соревнованиях уже точно проиграна, а на следующий день, например, предстоит спринтерская эстафета, то лучше бросить гонку.

«На чемпионатах мира, как и на Олимпиаде, никому не нужны четвёртые или десятые места. Нужны медали», — подчеркнул эксперт.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил уверенность, что чемпион мира Александр Большунов пробежит на Олимпиаде все гонки вместе с Клебо.

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