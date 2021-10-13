Драчёв — о решении IBU аннулировать результаты Зайцевой на ОИ-2014: думаю, это не конец истории

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв высказался о решении Международного союза биатлонистов (IBU) аннулировать результаты Ольги Зайцевой на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

«Я не удивлён этому решению. Делом занималось немало людей, много времени и сил было потрачено. Основной целью являлась не Ольга Зайцева, а рыба чуть крупнее. Думаю, что это не конец истории, дальше будет продолжение. К чему шли — к тому и пришли», — цитирует Драчёва Metaratings.

Биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подозревались в употреблении допинга на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал Вилухину и Романову, однако оставил в силе дисквалификацию Зайцевой. Таким образом, сборная России лишилась серебра женской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Сочи, однако Вилухина сохранила серебряную медаль, завоёванную на Играх 2014 года в спринтерской гонке.

Ранее Романова раскритиковала IBU за решение аннулировать результаты Зайцевой на ОИ-2014.