Романова раскритиковала IBU за решение аннулировать результаты Зайцевой на ОИ-2014

Бывшая российская биатлонистка Яна Романова поделилась своими эмоциями от новости о лишении сборной России серебряных наград в женской эстафете Олимпийских Игр — 2014 из-за аннулирования результатов Ольги Зайцевой.

«Самое сложное в жизни — это мириться с несправедливостью! IBU аннулировал все результаты Ольги Зайцевой в Сочи. Пишу это, чтобы все знали! Ольга — одна из тех, благодаря кому биатлон стал так популярен в России. Кто не знает всероссийскую Зайку? Она — пример трудолюбия, силы воли и доброты. Это пример спортивного долголетия и честной борьбы. По иронии судьбы именно её обвинили в нарушении антидопинговых правил. Позор всем, в чьей компетенции было разобраться в данной ситуации и вынести справедливое решение. Несправедливость будет наказана! Жизнь всё расставит на свои места», — написала Романова в Instagram.

Зайцева получила наказание за подмену допинг-пробы. IBU признал россиянку виновной и аннулировал её результаты на Играх в Сочи.

Ранее Зайцева отреагировала на решение ISU аннулировать её результаты на ОИ-2014.