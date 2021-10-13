Романова раскритиковала IBU за решение аннулировать результаты Зайцевой на ОИ-2014

Короткая ссылка
Бывшая российская биатлонистка Яна Романова поделилась своими эмоциями от новости о лишении сборной России серебряных наград в женской эстафете Олимпийских Игр — 2014 из-за аннулирования результатов Ольги Зайцевой.
Романова раскритиковала IBU за решение аннулировать результаты Зайцевой на ОИ-2014
  • РИА Новости

«Самое сложное в жизни — это мириться с несправедливостью! IBU аннулировал все результаты Ольги Зайцевой в Сочи. Пишу это, чтобы все знали! Ольга — одна из тех, благодаря кому биатлон стал так популярен в России. Кто не знает всероссийскую Зайку? Она — пример трудолюбия, силы воли и доброты. Это пример спортивного долголетия и честной борьбы. По иронии судьбы именно её обвинили в нарушении антидопинговых правил. Позор всем, в чьей компетенции было разобраться в данной ситуации и вынести справедливое решение. Несправедливость будет наказана! Жизнь всё расставит на свои места», — написала Романова в Instagram.

Зайцева получила наказание за подмену допинг-пробы. IBU признал россиянку виновной и аннулировал её результаты на Играх в Сочи.

Ранее Зайцева отреагировала на решение ISU аннулировать её результаты на ОИ-2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить