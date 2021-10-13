Зайцева отреагировала на решение ISU аннулировать её результаты на ОИ-2014

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Бывшая российская биатлонистка Ольга Зайцева прокомментировала решение Международного союза биатлонистов (IBU) аннулировать её результаты на Олимпийских играх — 2014.
Зайцева отреагировала на решение ISU аннулировать её результаты на ОИ-2014
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Это устаревшая информация. Вы по мне соскучились, что ли? Давно ничего обо мне не слышно? Все эти решения были озвучены в 2020 году. После суда всё распределили, что у нас отбирают медали. Никаких иных решений не было, мне никто ничего иного не присылал. Я ничего добавить не могу», — приводит слова Зайцевой «Матч ТВ».

В результате решения IBU женская сборная России в составе Зайцевой, Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Екатерины Шумиловой была лишена серебряных медалей в эстафете на Играх в Сочи. 

Ранее Милонов выразил мнение, что биатлонистке Зайцевой надо подавать в суд на IBU.

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