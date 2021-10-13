Милонов считает, что биатлонистке Зайцевой надо подавать в суд на IBU

Депутат Государственной думы Виталий Милонов высказался о решении Международного союза биатлонистов (IBU) аннулировать результаты россиянки Ольги Зайцевой на Олимпийских играх — 2014.

«Какие бы основания ни были, но спустя семь лет принимать такое решение — это полная жесть. Если была бы это спортсменка из США, а не из России, то ничего и не было бы, в этом я абсолютно уверен. Обидно, надо в суд подавать, помогать спортсменам, чтобы они отстаивали своё честное имя. Скоро мы лишимся всех наград, когда это кому-то нужно будет», — приводит слова Милонова Metaratings.ru.

На Олимпиаде в Сочи Зайцева завоевала серебряную медаль в женской эстафете вместе с Яной Романовой, Екатериной Шумиловой и Ольгой Вилухиной. После обновления протоколов указано, что результат женской сборной России по биатлону аннулирован.

Ранее Хованцев выразил мнение, что аннулирование результатов биатлонистки Зайцевой коснётся всего российского спорта.