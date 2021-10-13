Хованцев считает, что аннулирование результатов биатлонистки Зайцевой коснётся всего российского спорта
- РИА Новости
«Почему так поздно рассмотрели дело? Подобные дела могут рассматривать и десять лет. В 2001 году шесть финских спортсменов на чемпионате мира были дисквалифицированы за применение ЭПО, расследование длилось около десяти лет. Нарушение антидопинговых правил — серьёзный проступок. Исход дела не то что неприятный, он коснётся всего российского спорта и тех инцидентов, которые возникли уже после Сочи. Думаю, что волна аннулирования результатов ещё не скоро успокоится», — приводит слова Хованцева Metaratings.ru.
Зайцеву признали виновной в подмене допинг-пробы и применении запрещённого вещества. Основанием для обвинений стали показания бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
Ранее сообщалось, что МОК аннулировал результаты Зайцевой на Олимпиаде-2014.