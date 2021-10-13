Хованцев считает, что аннулирование результатов биатлонистки Зайцевой коснётся всего российского спорта

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) аннулировать результаты россиянки Ольги Зайцевой на Олимпийских играх в Сочи-2014.

«Почему так поздно рассмотрели дело? Подобные дела могут рассматривать и десять лет. В 2001 году шесть финских спортсменов на чемпионате мира были дисквалифицированы за применение ЭПО, расследование длилось около десяти лет. Нарушение антидопинговых правил — серьёзный проступок. Исход дела не то что неприятный, он коснётся всего российского спорта и тех инцидентов, которые возникли уже после Сочи. Думаю, что волна аннулирования результатов ещё не скоро успокоится», — приводит слова Хованцева Metaratings.ru.

Зайцеву признали виновной в подмене допинг-пробы и применении запрещённого вещества. Основанием для обвинений стали показания бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Ранее сообщалось, что МОК аннулировал результаты Зайцевой на Олимпиаде-2014.