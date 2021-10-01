«Это психологическое давление»: как братья Бё вспомнили о прошлом Логинова за два месяца до начала нового сезона

Известные биталонисты Йоханнес и Тарьей Бё презентовали автобиографию «Братская сила», в которой вспомнили, как Александр Логинов оставил их без медалей в спринте на ЧМ-2020. При этом Тарьей снова назвал Логинова «мошенником» за допинговое прошлое. В интервью RT депутат Госдумы Светлана Журова назвала поведение норвежцев попыткой давления на россиянина в преддверии Олимпийских игр в Пекине. В свою очередь, Дмитрий Васильев предположил, что скандинавы пытаются переключить внимание общественности на соперника.

«Мы не должны забывать о допинге»

Действующий обладатель Большого Хрустального глобуса Йоханнес Бё, а также его старший брат Тарьей вновь отметились жёсткими высказываниями в адрес извечного соперника Александра Логинова, хотя тот в последнее время и утратил роль лидера отечественной сборной.

На днях норвежцы выпустили собственную автобиографию под названием «Братская сила», в которой вспомнили о противостоянии с уроженцем Саратова на первенстве планеты-2020 в Антерсельве. В рамках турнира он одержал победу в спринте, в то время как Тарьей и Йоханнес остались без медалей, заняв четвёртое и пятое места соответственно. Это особенно расстроило Бё-старшего, который на том ЧМ в итоге остался без наград в личных стартах.

«Разозлился я не поэтому. С бронзой за спринт я мог бы жить. После такой напряжённой гонки это ощущалось почти как победа. Но затем появился спортсмен, который не заслужил находиться здесь. Появился этот мошенник, россиянин Александр Логинов, и выиграл золото. И оттеснил меня на четвёртое место. Очередное четвёртое место. Когда Логинов финишировал победителем, у меня в глазах потемнело», — приводит Dagbladet цитату из книги.

На презентации произведения спортсмен объяснил, почему решил упомянуть о той ситуации. По его словам, после потери награды он почувствовал, что обязан рассказать об этом, поскольку выступает за чистый спорт.

«Мы, спортсмены, часто вместе и очень заинтересованы в том, чтобы все соревновались в равных условиях. В случаях, когда люди осознанно идут на обман, наше восприятие этого несколько отличается от того решения, к которому приходят в зале суда», — подчеркнул Бё-старший.

В свою очередь, Йоханнес напомнил, что предлагал Логинову честно рассказать о своём допинговом прошлом журналистам, но тот продолжил хранить молчание. По мнению действующего обладателя КМ, такое поведение является не просто странным, но и постыдным.

После упомянутого спринта в Антерсельве норвежцы допускали куда более жёсткие высказывания. Так, Тарьей напомнил, что россиянина дисквалифицировали за использование эритропоэтина, и назвал его обманщиком. Бё-младший полностью поддержал брата и посчитал победу Александра странной.

Однако позже норвежцы в общении с российскими журналистами резко смягчили свою риторику. Например, по окончании индивидуальной гонки в рамках турнира Йоханнес заявил, что у него не осталось вопросов к Логинову, а Тарьей признал, что переборщил с критикой.

«Я далёк от мысли оправдывать тех, кто в прошлом был пойман на допинге. Его грустная история позади. Выступление Александра в спринте получилось великолепным: и стрельба, и ход. Он заслужил победу... Согласен, мы немного перегнули. Понимаем, что подпортили Логинову его день. Но мы не должны забывать о допинге. Это будет хорошим предостережением для молодых спортсменов», — приводил слова Бё «Матч ТВ».

«Почему они не ругали Йохауг или Сундбю?»

Эксперты в беседе с RT прокомментировали заявления норвежских спортсменов. Так, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а в настоящий момент депутат Госдумы Светлана Журова увидела в произошедшем попытку давления на Логинова в преддверии Олимпийских игр в Пекине.

«К сожалению, когда происходят какие-то события с иностранными спортсменами, об этом не вспоминают. Почему-то никто не называет таких людей мошенниками. А стоит россиянину получить «красный флажок» в системе ADAMS за неявку на сдачу допинг-пробы, его моментально начинают обвинять в употреблении запрещённых препаратов. Какой бы это не был вид, отношение к нашим атлетам стереотипное. Увы, России долго ещё это терпеть. И ладно, если человека уличили в нарушении, но случается и такое, когда страдают ни в чём не повинные люди, как, например, Даниил Медведев на Олимпийских играх в Токио. Это психологическое давление», — объяснила Журова.

По словам олимпийской чемпионки, отечественным биатлонистам следует меньше изучать СМИ и реагировать на критику оппонентов, а больше тренироваться.

«Важно, чтобы Логинов не думал о различных заявлениях соперников. Выходя на старт, ни в коем случае нельзя размышлять о том, кто и что о тебе сказал. Надо всё подтверждать чистотой своих проб и прекрасными результатами. Это станет лучшим доказательством того, что наша страна давно очистилась от допинга. И пусть остальные попробуют похвастать тем же без астмы и прочих болезней», — добавила депутат.

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков, в свою очередь, посоветовал братьям Бё «стать чиновниками», если их не устраивает сложившееся положение дел в мировом биатлоне.

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«Каждый должен заниматься своим делом: спортсмены — выходить на старт, а IBU и WADA — определять их «чистоту» и наказывать виновных в употреблении допинга. На данный момент правила определены, и тот, кто «отбыл свой срок», имеет полное право выступать. Тем более, Логинова проверяют намного чаще, чем соперников, и к нему не может возникнуть никаких вопросов», — подчеркнул легендарный биатлонист.

При этом Чепиков призвал не судить по выпадам Бё об отношении к россиянам всех иностранных оппонентов.

«Скорее речь идёт о некорректном поведении отдельных людей. Ситуации в жизни бывают разные, в том числе и связанные с применением запрещённых препаратов, и один спортсмен не вправе осуждать другого. К тому же есть решения официальных органов по Логинову. Его не следует огульно в чём-то обвинять. Саше же посоветую относиться к нападкам Бё философски. Собаки лают, караван идёт», — добавил специалист.

Ещё жёстче высказался другой двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. По его мнению, норвежцы намеренно атакуют россиянина, поскольку сами систематически нарушают антидопинговые правила, в том числе, пользуясь так называемыми терапевтическими исключениями.

«Для того, чтобы отвести внимание от своих а-ля чемпионов, нужно создать образ врага. Ровно поэтому акцент смещается на Логинова. Почему они с такой ожесточённостью не ругали Терезу Йохауг или Мартина Йонсруда Сундбю, которые тоже отбыли дисквалификацию? Было бы здорово, если бы норвежцы опубликовали полный список препаратов, которые употребляют, исходя из терапевтических исключений. Но они это не делают, ссылаясь на врачебную тайну. Проглядываются мошеннические уловки. Всё тайное рано или поздно становится явным. Через какое-то время мы обязательно узнаем, какие лекарства помогали им завоёвывать такое количество наград высшей пробы», — предсказал эксперт.

Бывший биатлонист также считает, что норвежцы в ситуации с Логиновым просто не могут сдержать эмоций, поскольку иногда не в состоянии обойти одного из лидеров отечественной сборной, несмотря на оказываемое на него колоссальное давление.

«Его же бедного отправляют на допинг-контроль в десять раз чаще, чем их. А они всё равно не смогли обыграть Сашу на чемпионате мира. Отсюда такие эмоции, ведь не помогли даже терапевтические исключения. Думаю, в этом плане норвежцы вообще недалеко ушли от Симоны Байлз», — добавил Васильев.

А вот трёхкратная чемпионка мира Анна Богалий, напротив, призвала спокойнее относиться к подобного рода высказываниям. По её словам, журналисты сами пытаются раздуть скандал на ровном месте.

«Каждый спортсмен имеет право говорить то, что считает нужным. Это всего лишь мнение. Впереди — Олимпийские игры, а дела давно минувших дней ворошить не следует. Нам сейчас нужно набирать команду в преддверии важнейшего сезона, а не расшатывать её. И нашим биатлонистам, в частности Логинову, не стоит заходить в интернет и читать всё это. Лучше сосредоточиться на подготовке», — отметила Богалий.