Чепиков считает, что у Бё не может быть никаких претензий к Логинову

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы России Сергей Чепиков прокомментировал высказывание норвежского биатлониста Тарьея Бё в адрес россиянина Александра Логинова.
Чепиков считает, что у Бё не может быть никаких претензий к Логинову
  • РИА Новости

«Я считаю, каждый должен заниматься своим делом: спортсмены — выходить на старт, а чиновники IBU и WADA — определять их чистоту и наказывать виновных в употреблении допинга. Если же Тарьея Бё что-то не устраивает, он сам может стать чиновником и попытаться поменять сложившийся порядок вещей. На данный момент правила определены, и тот, кто отбыл свой срок наказания, имеет полное право выступать. Тем более Логинова проверяют намного чаще, чем его соперников. К Александру не может быть никаких претензий», — сказал Чепиков в интервью RT.

Напонмим, Бё назвал Логинова мошенником, который не заслужил золото чемпионата мира.

Ранее Журова назвала психологическим давлением слова Бё в адрес Логинова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить