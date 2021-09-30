Чепиков считает, что у Бё не может быть никаких претензий к Логинову

Олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы России Сергей Чепиков прокомментировал высказывание норвежского биатлониста Тарьея Бё в адрес россиянина Александра Логинова.

«Я считаю, каждый должен заниматься своим делом: спортсмены — выходить на старт, а чиновники IBU и WADA — определять их чистоту и наказывать виновных в употреблении допинга. Если же Тарьея Бё что-то не устраивает, он сам может стать чиновником и попытаться поменять сложившийся порядок вещей. На данный момент правила определены, и тот, кто отбыл свой срок наказания, имеет полное право выступать. Тем более Логинова проверяют намного чаще, чем его соперников. К Александру не может быть никаких претензий», — сказал Чепиков в интервью RT.

Напонмим, Бё назвал Логинова мошенником, который не заслужил золото чемпионата мира.

Ранее Журова назвала психологическим давлением слова Бё в адрес Логинова.