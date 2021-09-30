Губерниев жёстко ответил Тарьей Бё на слова о Логинове

Короткая ссылка
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова норвежца Тарьей Бё о россиянине Александре Логинове.
Губерниев жёстко ответил Тарьей Бё на слова о Логинове
  • РИА Новости

«Теперь все наши лыжницы имеют полное право рассказывать, что они не могут выступать с мошенницей Терезой Йохауг. Что у них тоже в глазах темнеет, что Йохауг всех обманывала», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Комментатор считает, что все только могут за глаза говорить такой бред. Он считает, что таких людей нужно просто послать.

«Заткнитесь. Сколько можно за глаза говорить? Полная хрень. При этом я с огромным уважением отношусь к спортивным успехам братьев Бё, но сколько можно трепать языком?» — добавил Губерниев.

Ранее Тарьей Бё назвал Логинова мошенником, который не заслужил золото чемпионата мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить