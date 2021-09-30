Губерниев жёстко ответил Тарьей Бё на слова о Логинове

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова норвежца Тарьей Бё о россиянине Александре Логинове.

«Теперь все наши лыжницы имеют полное право рассказывать, что они не могут выступать с мошенницей Терезой Йохауг. Что у них тоже в глазах темнеет, что Йохауг всех обманывала», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Комментатор считает, что все только могут за глаза говорить такой бред. Он считает, что таких людей нужно просто послать.

«Заткнитесь. Сколько можно за глаза говорить? Полная хрень. При этом я с огромным уважением отношусь к спортивным успехам братьев Бё, но сколько можно трепать языком?» — добавил Губерниев.

Ранее Тарьей Бё назвал Логинова мошенником, который не заслужил золото чемпионата мира.