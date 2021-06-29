«Можно считать нашей маленькой победой»: IBU разрешил российским биатлонистам использовать логотип CБР с триколором РФ

СБР пришёл к досудебному соглашению с IBU по вопросу использования логотипа организации на международных соревнованиях. Сборная РФ сможет выступить под цветной, а не монохромной эмблемой уже на августовском чемпионате мира по летнему биатлону. Президент российского союза Виктор Майгуров назвал принятое решение маленькой победой и предположил, что оно может стать положительным прецедентом для других спортивных организаций.

Российскому союзу биатлонистов (СБР) и Международному союзу биатлонистов (IBU) удалось договориться об использовании цветного логотипа, включающего в себя российский триколор, на экипировке национальной команды.

Президент СБР Виктор Майгуров поблагодарил Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России (ОКР), оказавших организации юридическую и финансовую поддержку.

«Рад, что нам удалось отстоять свою позицию перед началом олимпийского сезона и вернуться от обезличенного монохрома к цветам национального флага России. В тот момент, когда наши спортсмены на два года лишены возможности слышать свой гимн и видеть свой флаг на главных соревнованиях мира, это можно считать нашей маленькой победой», — приводит слова Майгурова официальный сайт СБР.

В декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и ввело в отношении отечественного спорта санкции. Помимо прочего, в их число входил четырёхлетний запрет на использование государственной символики на крупных международных турнирах. После подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) срок был сокращён до двух лет — до середины декабря 2022-го.

Сразу после этого IBU вынес соответствующий запрет для сборной России по биатлону. При этом он распространился и на логотип СБР, под которым спортсмены выступали на чемпионате мира — 2021 в Поклюке, хотя в вердикте CAS особых указаний на этот счёт не было. Международный союз потребовал, чтобы используемая эмблема была монохромной, в изначальном виде она окрашена в цвета российского флага.

Решение возмутило руководство СБР, посчитавшее его противоречащим не только вердикту CAS, но и принципам самого IBU. В качестве примера указывалось, что незадолго до этого международные гандбольные власти согласовали использование логотипа Федерации гандбола России на чемпионате мира. Однако просьба смягчить требования так и не была удовлетворена.

Тогда, сразу после окончания чемпионата мира, СБР подал иск в CAS. В самом IBU удивились такой реакции российской стороны, посчитав свои требования правомерными. Тем не менее дело было принято к рассмотрению, однако до процесса так и не дошло: организации пришли к соглашению и приняли решение прекратить судебное разбирательство.

Первым крупным турниром, на котором российские спортсмены выйдут на старт уже с цветной эмблемой, станет чемпионат мира по летнему биатлону, который пройдёт в конце августа в чешском Нове-Место. В связи с тем, что в феврале 2022 года в Пекине пройдёт Олимпиада (где спортсмены выступят под символикой ОКР), зимнее первенство планеты в предстоящем сезоне проводиться не будет.

В то же время в IBU подчеркнули, что сборная по-прежнему не сможет использовать полное название — команда Союза биатлонистов России. Как и ранее, оно будет заменено на англоязычную аббревиатуру — RBU (Russian Biathlon Union).

«Команда сможет использовать полноцветный логотип, она также будет представлять Союз биатлонистов России, но будет использоваться аббревиатура. Дело урегулировано этим соглашением», — цитирует представителей IBU ТАСС.

Майгуров добавил, что пример СБР, убедившего международную организацию в своей правоте, в будущем может быть полезен и другим федерациям, учитывая, что санкции в отношении российского спорта будут действовать ещё полтора года.

«Это важный прецедент — от подобных ситуаций не застрахована ни одна российская спортивная федерация, и опыт СБР может оказаться полезным кому-то из наших коллег», — заключил функционер.

Однако о полном потеплении в отношениях говорить пока рано. Напомним, в 2017 году СБР был лишён статуса из-за целого ряда допинговых скандалов. Отечественным спортсменам было разрешено участвовать в международных стартах, однако Россия потеряла права проводить соревнования под эгидой IBU.

На протяжении последующих лет СБР пытался восстановить права, однако ему было отказано. После введения санкций WADA процесс затянулся, а в международном союзе заявили, что ситуация не поменяется до тех пор, пока РУСАДА не получит статус соответствия. Кроме того, российской стороне необходимо выполнить 12 критериев, включая урегулирование финансовых вопросов.

В конце июня рабочая группа по восстановлению СБР выступила с докладом на очередном заседании IBU, однако вопрос снятия ограничений на нём не рассматривался.