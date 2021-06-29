Союзу биатлонистов России разрешили вернуть логотип в цветах российского флага

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Союзу биатлонистов России (СБР) удалось договориться с Международным союзом биатлонистов (IBU) об использовании полноцветного логотипа, исполненного в цветах российского флага.
Союзу биатлонистов России разрешили вернуть логотип в цветах российского флага
  • © biathlonrus.com

Об этом сообщает пресс-служба СБР.

Таким образом, сборная России по биатлону сможет выступить в цветах российского флага на летнем чемпионате мира в Нове-Место, который пройдёт с 25 по 29 августа.

Напомним, что в декабре 2020 года IBU запретил СБР использовать логотип на чемпионатах мира сроком на два года на фоне решения Спортивного арбитражного суда об ограничениях, наложенных на российских спортсменов во всех видах спорта на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Ранее СБР назвал состав сборной России для подготовки к олимпийскому сезону.

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