Майгуров оценил решение IBU разрешить логотип в цветах флага России

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) разрешить использование полноцветного логотипа, исполненного в цветах российского флага.

«Рад, что СБР удалось отстоять свою позицию перед началом олимпийского сезона и вернуться к цветам российского флага. Это можно считать нашей маленькой победой. Добиться её нам помогла поддержка Олимпийского комитета России и Министерства спорта России, которые оказали нам помощь для подачи иска в Спортивный арбитражный суд (CAS)», — цитирует Майгурова пресс-служба СБР.

По словам президента, с момента введения ограничений CAS в декабре 2020 года СБР находился в постоянном диалоге с IBU по поводу возвращения трёхцветного логотипа.

«Я очень рад, что исполком IBU услышал наши аргументы, ещё до рассмотрения дела в CAS посчитал возможным изменить своё первоначальное решение и удовлетворил наши требования. Это важный прецедент, потому что от подобных ситуаций не застрахована ни одна российская спортивная федерация, и опыт СБР может оказаться полезным для наших коллег», — сказал он.

Напомним, что в декабре 2020 года IBU запретил СБР использовать логотип на чемпионатах мира сроком на два года на фоне решения CAS об ограничениях, наложенных на российских спортсменов во всех видах спорта на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Ранее СБР назвал состав сборной России для подготовки к олимпийскому сезону.