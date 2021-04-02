Включение Ушкиной в сборную и сохранение постов Шашиловым и Каминским: какие решения приняли на тренерском совете СБР

В Ханты-Мансийске состоялся тренерский совет СБР, в рамках которого было принято сразу несколько важных решений. Выступление основной и резервной сборных России получили оценку «удовлетворительно». А наставники мужского и женского коллективов Юрий Каминский и Михаил Шашилов сохранили свои должности. При этом в списке их помощников, согласно заявлению президента союза Виктора Майгурова, могут произойти изменения. Также был опубликован расширенный список кандидатов в национальную команду на олимпийский сезон. В него в том числе попали готовящаяся к переходу в сборную Румынии Наталья Ушкина и чемпион мира Максим Цветков.

Пятница стала днём отдыха на чемпионате России по биатлону. В то же время в Ханты-Мансийске состоялся тренерский совет СБР, в рамках которого ожидалось принятие целого ряда ключевых решений. В повестке значились 16 пунктов, среди которых — отчёты о подготовке и выступлении сборных и обсуждение расширенного списка кандидатов в национальные команды.

Выступление основной и резервной сборных было признано удовлетворительным. Лишь при голосовании по женскому коллективу, не завоевавшему ни одной медали в рамках Кубка мира и чемпионата планеты в личных гонках, двое из 57 человек не согласились с этим вердиктом.

А вот резервным сборным была поставлена оценка «неудовлетворительно». При этом в минувшем сезоне юниорская и юношеская команды выступили лишь на одном международном турнире — первенстве планеты в Австрии. Там у юношей (до 19 лет) три золотые награды завоевал Денис Иродов. Результаты юниоров (до 21 года) оказались куда скромнее — две бронзы Михаила Первушина.

Немалый интерес болельщиков вызвали и расширенные составы мужской и женской сборных России на олимпийский сезон. В каждый из них попали по 24 человека. В целом обошлось без сюрпризов. Однако у мужчин, например, вернулся в ростер чемпион мира Максим Цветков, который последний раз выходил на старт в гонке КМ два года назад. Но удачное выступление на первенстве страны (серебро спринта и бронза гонки преследования) заставило тренерский штаб обратить внимание на спортсмена.

У женщин, помимо Екатерины Юрловой-Перхт и Кристины Резцовой, которые перед началом прошлого сезона ушли в декрет, в список включили главную сенсацию ЧР Наталью Ушкину. 24-летняя биатлонистка, готовящаяся к переходу в сборную Румынии, в Ханты-Мансийске стала второй в спринте и первой в пасьюте.

Судя по всему, теперь в СБР не намерены так просто отпускать талантливую спортсменку. Например, старший тренер сборной России Михаил Шашилов подчеркнул, что Ушкина «пока никуда не уходит».

«Вообще-то я не компетентен отвечать на такие вопросы. Это дело СБР и руководства. Моё дело — включить её в состав команды, а дальше они пускай решают сами, брать её или не брать, оставаться ей в России или за Румынию бегать…» — рассказал специалист Metaratings.

В свою очередь, президент СБР Виктор Майгуров усомнился в том, что IBU в принципе разрешит Наталье выступать за Румынию.

«Учитывая сегодняшние правила Международного союза биатлонистов, согласовать переход из одной страны в другую будет очень непросто. Она же понимает, что в другой стране, с не очень большой конкуренцией, у неё гораздо больше шансов участвовать в соревнованиях высочайшего уровня», — цитирует функционера ТАСС.

Сама Ушкина по ходу ЧР подчёркивала, что в любом случае намерена идти до конца и в дальнейшем выступать за Румынию, а СБР якобы никаких предложений ей не делал. При этом окончательный состав сборных будет сформирован, когда все биатлонисты пройдут углублённое медобследование.

Другим важным решением, которое было принято на тренерском совете СБР, стала дальнейшая судьба Шашилова и наставника мужской национальной команды Юрия Каминского. Исходя из того, что завершившийся международный сезон получился не слишком удачным для отечественных биатлонистов, была вероятность, что они лишатся своих должностей. Однако делегаты посчитали нецелесообразным расставаться с обоими специалистами менее чем за год до Олимпийских игр в Пекине.

«Каминский и Шашилов продолжат работать старшими тренерами сборной. В составе их помощников могут произойти изменения», — подчеркнул Майгуров.

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Также в ближайшее время будет обсуждаться другой немаловажный пункт — самоподготовка лидеров мужской сборной Александра Логинова и Матвея Елисеева. Оба последние годы готовились к сезону самостоятельно, под руководством собственных наставников. Но крайне слабые результаты обоих могут вынудить СБР пересмотреть отношение к данному вопросу. По словам Каминского, окончательное решение будет принято в середине апреля.

«С меня же спрашивают за этих спортсменов — и правильно делают, поскольку старшим тренером являюсь я. В противном случае мне нужно уходить с должности и называться, к примеру, тренером резерва. Но так получилось, что оба лидера оказались вне команды. С Каримом Халили мы ещё владели ситуацией, поскольку находились в контакте с его тренером Егором Сориным», — подчеркнул специалист.

По мнению Каминского, если Логинов и Елисеев вновь отправятся на самоподготовку, вокруг них «должна быть создана команда», чтобы биатлонисты получили возможность работать полноценно.

«Если это опытный наставник, он может совмещать стрелковую подготовку с функциональной. А так должно быть два человека. Должен быть массажист, другие специалисты. То есть это должна быть отдельная группа, что и подразумевается под словом «команда», — подчеркнул тренер.