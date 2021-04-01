Успех уезжающей в Румынию Ушкиной и два провала Логинова: как в Ханты-Мансийске стартовал чемпионат России по биатлону

В Ханты-Мансийске стартовал чемпионат России по биатлону с участием спортсменов национальной команды. У женщин золото в гонке преследования и серебро в спринте выиграла Наталья Ушкина, которая в ближайшее время начнёт выступать за сборную Румынии. В мужских соревнованиях серебро и бронзу завоевал Максим Цветков, причём последнюю медаль он получил после дисквалификации Семёна Сучилова за оставленный в обойме патрон. Александр Логинов после десятого места в спринте допустил шесть промахов в пасьюте и не смог финишировать в топ-15.

Прорыв будущей гражданки Румынии

Главной героиней первых двух дней чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске стала Наталья Ушкина. Она выиграла золото и серебро, при том что ни в основную сборную страны, ни в резервную не входит. Своего главного успеха в карьере 24-летняя спортсменка добилась прямо перед отъездом в Румынию, за которую она будет выступать со следующего сезона.

До нынешнего первенства страны Ушкина была едва известна широкому кругу болельщиков. В 2015-м она стала серебряным призёром юношеского чемпионата мира в эстафете, а спустя год выиграла индивидуальную гонку в рамках юниорского Кубка IBU. Однако через год Ушкина перестала вызываться в сборную и не участвовала в международных соревнованиях. В итоге ради продолжения спортивной карьеры она приняла решение сменить гражданство и переехать в Румынию.

Но на своём последнем чемпионате России спортсменка из Мордовии сразу же преподнесла сенсацию. В спринте она не допустила ни одного промаха и заняла второе место, уступив только Евгении Павловой, которая была так же точна и на 19,7 секунды быстрее. Третий результат с одним штрафным кругом показала Ирина Казакевич. Одна из лидеров сборной России, Светлана Миронова, стала лишь 11-й, а отказавшаяся в этом году от идеи выступать за Словению Ольга Подчуфарова финишировала 26-й.

Обыграв почти всех соотечественниц, Ушкина заявила, что всё равно не будет отказываться от возможности выступать за Румынию, так как у неё есть реальная перспектива отправиться на Олимпийские игры в Пекин.

«Результат стал высоким только в этом году, в прошлом я так не выступала. А в этом случился прорыв. В том году меня позвали в румынскую команду, весь сезон оформлялись документы. Союз биатлонистов России меня уже спокойно отпустил. Останусь ли, если поступит предложение, от которого нельзя отказаться? Нет, я уже решила, что туда перехожу. В мае будут решаться все контракты. Это всё было сделано перед Олимпиадой. Не жалею, что приняла такое решение», — сказала Ушкина «Матч ТВ».

В СБР после такого неожиданного результата спортсменки заявили, что теперь сожалеют о её переходе в другую сборную. По словам члена совета организации Анатолия Кузьмичёва, у Ушкиной будет больше перспектив в Румынии.

«Конечно, уход Натальи будет серьёзной потерей для нашей команды. Но что делать? Два года назад у нас уехали сёстры Елена и Ирина Кручинкины, которые сейчас выступают за Белоруссию. Сейчас Ушкина собралась уезжать, потому что её не берут даже в резервный состав сборной России. Поэтому люди ищут, куда податься. Перспектив у неё в Румынии больше, она и в Кубке мира будет участвовать, и на Олимпиаду попадёт в следующем году. Я думаю, что она будет первым номером сборной Румынии», — цитирует Кузьмичёва РИА Новости.

На следующий день в гонке преследования Ушкина преподнесла ещё один сюрприз. После отказа Павловой от участия она фактически стартовала первой. Спортсменка из Мордовии пропустила вперёд Ларису Куклину после промаха на второй лёжке, но затем вернула себе лидерство, когда та допустила ошибку на последнем рубеже. Куклина финишировала второй, третьей стала Ульяна Кайшева, а Миронова из-за семи промахов опустилась ещё ниже и закончила гонку 14-й.

После победы Ушкиной над всей российской сборной президент СБР Виктор Майгуров заявил, что переход спортсменки в Румынию ещё может не состояться. Он отметил, что последнее слово остаётся за Международным союзом биатлонистов (IBU), который в последнее время ужесточил правила смены спортивного гражданства.

«Учитывая сегодняшние правила IBU, согласовать переход из одной страны в другую будет очень непросто. Она же понимает, что в другой стране с не очень большой конкуренцией у неё гораздо больше шансов участвовать в соревнованиях высочайшего уровня, но я пока не уверен, что IBU согласует её переход. Если раньше достаточно было получить паспорт и согласовать переход с федерацией, то сейчас нужно доказать необходимость переезда в другую страну», — цитирует Майгурова ТАСС.

Шесть промахов Логинова и дисквалификация Сучилова

Мужские соревнования на чемпионате России тоже оказались богаты на события. Победу в спринте одержал Матвей Елисеев, которому едва не помешали сразу несколько обстоятельств. Он забыл набедренные номера и был вынужден прямо перед стартом отправиться на их поиски, а затем уже во время гонки сломал обойму. Ему пришлось ждать, пока судьи передадут новый инвентарь, и потерял из-за этого несколько ценных секунд.

Но в итоге Елисеев, праздновавший в этот день 28-й день рождения, смог с одним промахом показать лучшее время. Менее пяти секунд он выиграл у Максима Цветкова. Чемпион мира в эстафете, уже два года не выступающий в составе сборной России, без ошибок прошёл оба рубежа. Эта серебряная медаль теперь может помочь ему вернуться в команду в олимпийском сезоне. Третье место занял Эдуард Латыпов, допустивший одну осечку на лёжке.

У Александра Логинова спринт не сложился — три промаха отбросили его в конец первой десятки. Карим Халили зашёл только на один штрафной круг, но занял 17-е место. После гонки он пожаловался на ужасное состояние лыж, из-за которых проиграл почти полторы минуты Елисееву.

В гонке преследования борьбу за золото повели Латыпов и Елисеев. На первых трёх рубежах они допустили по два промаха, но на заключительную стрельбу пришли вместе и синхронно закрыли все мишени. На последнем круге Эдуард провёл атаку и выиграл 13 секунд у Матвея. Тот после финиша отдал должное победителю гонки. Латыпов же отметил, что изначально настраивался на тяжёлую борьбу.

«На четвёртом рубеже смотрел, как стреляет Матвей. Понял, что на последнем круге будет заруба. Будем друг друга караулить, потому что третий спортсмен достаточно далеко. Нужно было уже тактику прорабатывать. Я выбрал участок, который мне проще всего даётся, чтобы сделать отрыв. Матвей — очень сильный спортсмен, может упереться и терпеть. На равнинных участках он очень силён. Я это прекрасно понимал и знал. Уходя на последний круг, не думал, что будет легко», — сказал Латыпов.

На третье место долгое время претендовал Цветков, но его промах на четвёртом рубеже позволил выйти вперёд Семёну Сучилову. Однако бронзовым призёром он так и не стал — после гонки спортсмена дисквалифицировали за то, что он ушёл со стрельбища с патроном в обойме. Цветков с четвёртой позиции поднялся на третью, но полагающуюся ему за это награду не принял — на награждении он отказался надевать на шею медаль, а после церемонии отдал её Сучилову.

Если Халили смог в пасьюте немного реабилитироваться и подняться на девятое место, то Логинова постигла ещё большая неудача. Он допустил шесть промахов, а на последнем рубеже смог закрыть только одну мишень. В итоге лидеру сборной России покорилось лишь 16-е место с учётом дисквалификации Сучилова.