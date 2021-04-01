Ушкина: я вряд ли соглашусь остаться в сборной России
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«Мне пока никто ничего и не говорил, но я вряд ли соглашусь остаться в сборной России. Я уже перешагнула черту и, наверное, не отступлю», — цитирует Ушкину ТАСС.
По словам биатлонистки, половину сезона, до Нового года, она готовилась одна под руководством своего мужа.
«Я ждала гражданства и готовилась за свой счёт, но в новом году регион предоставил мне винтовку, патроны и оплачивал проживание на соревнованиях», — сказала она.
Второе место в гонке заняла Лариса Куклина. На третьей позиции финишировала Ульяна Кайшева.
Ранее Ушкина прокомментировала победу в гонке преследования на ЧР.