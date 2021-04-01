Ушкина: я вряд ли соглашусь остаться в сборной России

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Биатлонистка Наталья Ушкина после победы в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске прокомментировала решение выступать за сборную Румынии со следующего сезона.
Ушкина: я вряд ли соглашусь остаться в сборной России
  • © РИА Новости / Евгений Тумашов / СБР

«Мне пока никто ничего и не говорил, но я вряд ли соглашусь остаться в сборной России. Я уже перешагнула черту и, наверное, не отступлю», — цитирует Ушкину ТАСС.

По словам биатлонистки, половину сезона, до Нового года, она готовилась одна под руководством своего мужа.

«Я ждала гражданства и готовилась за свой счёт, но в новом году регион предоставил мне винтовку, патроны и оплачивал проживание на соревнованиях», — сказала она.

Второе место в гонке заняла Лариса Куклина. На третьей позиции финишировала Ульяна Кайшева.

Ранее Ушкина прокомментировала победу в гонке преследования на ЧР.

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