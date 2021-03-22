«Нам бы ещё парочку таких ребят»: как Латыпов стал лучшим российским биатлонистом

Чтобы добиться ощутимого прогресса, сборной России не хватает пары таких ребят, как Эдуард Латыпов. Об этом заявил старший тренер мужской команды Юрий Каминский после того, как его подопечный завоевал серебро масс-старта в рамках заключительного этапа Кубка мира в Эстерсунде. Сам спортсмен признался, что для него второе место равноценно победе. Как 27-летний уроженец Гродно становится лучшим биатлонистом страны — в материале RT.

«Рад гонке, для меня это победа»

Серебро Эдуарда Латыпова в масс-старте в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону подарило отечественным болельщикам долгожданный повод для радости. Сборная России в целом провела не самый удачный сезон и завоевала лишь семь медалей. Но в последней гонке уроженцу Гродно удалось сделать подарок не только стране, но и себе, ведь в воскресенье ему исполнилось 27 лет. Особенно ценна данная награда для спортсмена ещё и по той причине, что стала для него первой в личных стартах в рамках КМ. Неудивительно, что после финиша Латыпов, при сильном ветре допустивший лишь два промаха, не скрывал эмоций.

«Рад гонке, для меня это победа. Могло быть лучше, но не хватило сил. Спасибо всем, кто за меня болеет. Я верил всегда, в каждой гонке. Многое не получалось, а сегодня — слава богу, всё сошлось. Можно сказать, гонка просто идеальная, кроме одного рубежа. Лёжа я отработал смело — быстро и точно. На первой стойке чувствовал, что иду первым, но нервничал и допустил две осечки, хотя можно было спокойно стрелять хорошо. На последней собрался и сказал себе: нужно отработать», — заявил россиянин в эфире «Матч ТВ».

При этом Эдуард имел хорошие шансы на победу. С четвёртого рубежа он, закрыв все пять мишеней, уходил первым с преимуществом в 6,5 секунды над ближайшим преследователем Симоном Детьё, но позволил французу себя обойти. На пресс-конференции отечественный биатлонист объяснил, почему так произошло.

«На последнем круге меня вели по дистанции тренеры, я знал, что на сложных участках придётся совсем непросто, мне легче всё же на равнине. К сожалению, потерпеть не получилось, но второе место всё же удержал. Сезон сложился хорошо, даже можно сказать, идеально», — добавил Латыпов.

В свою очередь, старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский посетовал, что подопечному не удалось «зацепиться» за Детьё. По его мнению, если бы Эдуард сумел это сделать, то вполне мог финишировать первым.

«Было понятно, что француз немного сильнее ходом, но, если бы Латыпов зацепился, надежды на победу точно были бы. Финишировать Эдуард умеет. Конечно, мы довольны его результатами в завершившемся сезоне. Нам бы ещё парочку таких ребят, и тогда получилась бы команда, которая и в эстафетах стала бы более конкурентоспособной, и сами они бы росли», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».

Также тренер объяснил, за счёт чего Латыпову удалось наладить изначально далёкую от идеальной стрельбу, особенно на стойке.

«В этом большая заслуга Антона Бабикова, который в стрелковой части очень сильно подтянул Эдуарда личным примером. Объясню, почему я ранее выступал за Антона и сейчас хотел бы видеть его в команде, правда, не знаю на каких началах, по результатам он пока не проходит. Бабиков принёс большую пользу сборной, но, думаю, мог бы и ещё принести», — рассказал Каминский.

А почётный вице-президент Союза биатлонистов России Виктор Маматов отметил, что все характеризуют Латыпова как сильного спортсмена.

«Латыпов — сильный спортсмен. Все его характеризуют именно так. Но с нервами справиться не всегда способен. Хочется его лучших результатов, но не всегда ситуация складывается так. По характеру исполнения он ещё немного плавает — не знает, что и как», — цитирует функционера «Спорт-Экспресс».

«Пока есть такие, как Латыпов, жива биатлонная Русь»

Остались в восторге от выступления биатлониста и эксперты. Так, журналист Дмитрий Губерниев, комментировавший гонку в прямом эфире, отметил идеальную работу россиянина на последнем огневом рубеже.

«Очень его люблю. Он совершенно потрясающий. Пока есть такие, как Латыпов, жива биатлонная Русь. Ульяна Кайшева — молодец. Хорошее выступление. Желаю выздоровления Александру Логинову. Я говорил, что мы выиграем медаль, и мы её взяли в последней гонке сезона. Это прекрасно. Значит, настроение будет сохраняться до декабря», — заявил Губерниев.

А двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев признался, что рад за всех отечественных биатлонистов.

«За них же и больше всего обидно. Они тренировались, терпели, испытывали какие-то лишения при подготовке и наконец-то хоть как-то что-то получилось. В середине сезона Саша Логинов выиграл в Антерсельве, ещё была победа в эстафете, и на мажорной ноте закончили», — приводит слова Васильева «Спорт-Экспресс».

Другая прославленная лыжница и биатлонистка Анфиса Резцова вовсе отметила, что «боготворит» Латыпова и Юлию Ступак.

«Это хорошее завершение биатлонного сезона. Хотелось бы, чтобы следующий получился лучше. Пока не будем загадывать», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

Наконец, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков выразил надежду, что Эдуард не остановится на достигнутом, продолжит прогрессировать и будет чаще появляться на подиуме.

«Подготовка команды вышла неполноценной из-за коронавируса, важно, чтобы к следующему сезону команда готовилась уже с апреля. Логинов провёл не совсем удачный сезон, хотелось бы, чтобы прибавил Матвей Елисеев. Самое главное, чтобы было как можно больше лидеров в команде. Нужно, чтобы в целом сборная выступала на более высоком уровне, только сообща мы можем максимально прогрессировать», — цитирует Чепикова ТАСС.

Однако восторг от результатов Латыпова разделили не все. Например, заслуженный тренер СССР Александр Привалов заявил, что из него рано «сделали короля» и подобное отношение может пагубно сказаться на нервной системе спортсмена.

«Он пока мало что из себя представляет, а о нём уже фильм сделали. Вот он на стойке попасть и не может. Нужно аккуратно относиться к таким моментам, психология в биатлоне имеет огромное значение. Сейчас даже Йоханнес Бё не всегда справляется со стрельбой. Железных нервов нет ни у кого. В этом плане надо работать серьёзно», — отметил специалист.

Новый лидер сборной России

Так или иначе, серебро Латыпова в Эстерсунде стало глотком свежего воздуха для сборной России. К сожалению, нынешний сезон давал не много поводов для радости и получился для неё одним из худших в истории. В общей сложности отечественные биатлонисты завоевали лишь семь медалей. Для сравнения: в активе норвежцев — 83. По этому показателю Россию опережают даже Австрия (9) и Белоруссия (8).

Мало того, подопечные Валерия Польховского, как правило, оказывались в состоянии бороться за попадание на подиум лишь в эстафетах. Пять наград были завоеваны именно в командных гонках и только две — в личных. Это худший результат для страны за всю историю. Помимо Латыпова, в тройку удалось подняться только Логинову. На этапе в Антерсельве он выиграл индивидуалку. Женщины вовсе остались без медалей. Не подарил ярких эмоций и чемпионат мира в Поклюке, куда отечественная команда приехала не в лучшей форме и завоевала одну награду — бронзу в мужской эстафете.

Прогресс Латыпова в столь безрадостных условиях стал одним из немногих плюсов для команды. К основной сборной Эдуард шёл достаточно долго. Он дебютировал на КМ в конце 2018-го, в 24 года, и поначалу не хватал звёзд с неба. Так, в прошлом сезоне он попал в очки лишь семь раз, а лучшим результатом для него стало 17-е место в спринте в Нове-Место. На ЧМ в Антхольце Эдуард выступил только в индивидуалке и показал 43-й результат. Спортсмена регулярно подводила стрельба. Ещё год назад пройти гонку с одним промахом для него считалось хорошим показателем.

Однако приход Каминского из лыжных гонок в национальную команду по биатлону сильно помог Латыпову. Он в отличие от Елисеева и Логинова провёл под руководством специалиста всю подготовку и заложил отличную базу перед началом нового сезона.

Причём поначалу россиянин не демонстрировал выдающихся результатов. В рамках этапов в Контиолахти и Хохфильцене в личных гонках он не поднимался выше 20-го места. Прогресс начался уже в новом году, когда спортсмен стал 11-м в спринте в Оберхофе. На ЧМ он вовсе был лучшим в составе мужской сборной. В спринте только обидный промах на стойке помешал Латыпову побороться за медаль. В преследовании он впервые в карьере поднялся в топ-10 — седьмая строчка, а в масс-старте финишировал 14-м. Данная гонка стала единственной в рамках турнира, в которой Логинов расположился выше партнёра по команде (девятое место).

А самое главное, что Эдуард превратился в незаменимого эстафетного бойца. Поначалу он бегал третьи этапы, но тренеры, уставшие от постоянных промахов Логинова на последнем рубеже, в Оберхофе сделали финишёром смешанной эстафеты уроженца Гродно и не прогадали. Сборная России одержала победу, а 26-летний спортсмен опередил самого Стурлу Холма Легрейда.

В Антхольце Латыпов принял эстафету от зашедшего на штрафной круг Логинова и в борьбе за бронзу оказался сильнее Бенедикта Долля. Наконец, в Нове-Место Эдуард воспользовался промахами соперников и поднял отечественную четвёрку с седьмого места на второе, попутно убежав от Бё-младшего. Разумеется, попал он и в состав бронзового коллектива на ЧМ и практически идеально сделал свою работу.

Таким образом, новый лидер отечественной сборной завоевал по итогам не самого яркого для России сезона столько же медалей, сколько и Логинов, — пять. Однако в личных гонках Латыпов никак не мог полноценно себя проявить. В Эстерсунде данный пробел оказался устранён, а в тотале Эдуард практически достал Александра (17-е и 19-е места соответственно).

Остаётся надеяться, что в следующем сезоне спортсмен под руководством Каминского добьётся ещё большего прогресса и начнёт чаще попадать на подиум в рамках КМ. Для этого биатлонисту нужно в первую очередь начать демонстрировать более стабильную стрельбу. В таком случае сборная России может в ближайшее время получить нового лидера.