Биатлонистка Миронова ответила, готова ли она работать с той же отдачей, что и Большунов

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Российская биатлонистка Светлана Миронова ответила на вопрос, готова ли она работать на тренировках с такой же отдачей, как отечественный лыжник Александр Большунов.
Биатлонистка Миронова ответила, готова ли она работать с той же отдачей, что и Большунов
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Готова ли пахать, как Большунов? Готова отдавать себя на 100% тренировкам. Но мне нужно понимать, для чего я это делаю. Если мне тренер объясняет, что сделаем такую-то работу — и у нас всё получится, то безоговорочно сделаю абсолютно всё. Я понимаю, что это мой результат и это будет здорово для меня», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

При этом она отметила, что ей сложно выполнять работу, когда она не совсем понимает, для чего её проделывает.

«Что касается Большунова, то никто не знает, как он тренируется. Все знают только то, что он показывает. Это какие-то отрезки — два-три раза за сезон. Никто детально не знает, кто как тренируется», — добавила Миронова.

В масс-старте на заключительном этапе Кубка мира Миронова заняла десятое место.

Ранее сообщалось, что норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд выиграла масс-старт на финальном этапе КМ по биатлону.

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