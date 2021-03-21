Тандреволд выиграла масс-старт на финальном этапе КМ по биатлону, Кайшева — пятая

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Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд одержала победу в масс-старте на 12,5 км на заключительном этапе Кубка мира в сезоне в шведском Эстерсунде.
Тандреволд выиграла масс-старт на финальном этапе КМ по биатлону, Кайшева — пятая
  • Reuters

Норвежка допустила пять промахов и финишировала за 34 минуты 53,1 секунды.

Второе место заняла Динара Алимбекова из Белоруссии, третьей — немка Франциска Пройс.

Из россиянок лучшей стала Ульяна Кайшева, которая пришла к финишу пятой. Светлана Миронова расположилась на восьмой позиции.

Ранее тренер сборной России Валерий Польховский объяснил, почему Александр Логинов пропустит мужской масс-старт на этапе КМ в Эстерсунде.

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