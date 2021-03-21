Тандреволд выиграла масс-старт на финальном этапе КМ по биатлону, Кайшева — пятая

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд одержала победу в масс-старте на 12,5 км на заключительном этапе Кубка мира в сезоне в шведском Эстерсунде.

Reuters

Норвежка допустила пять промахов и финишировала за 34 минуты 53,1 секунды. Второе место заняла Динара Алимбекова из Белоруссии, третьей — немка Франциска Пройс. Из россиянок лучшей стала Ульяна Кайшева, которая пришла к финишу пятой. Светлана Миронова расположилась на восьмой позиции. Ранее тренер сборной России Валерий Польховский объяснил, почему Александр Логинов пропустит мужской масс-старт на этапе КМ в Эстерсунде.