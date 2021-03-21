Тандреволд выиграла масс-старт на финальном этапе КМ по биатлону, Кайшева — пятая
- Reuters
Норвежка допустила пять промахов и финишировала за 34 минуты 53,1 секунды.
Второе место заняла Динара Алимбекова из Белоруссии, третьей — немка Франциска Пройс.
Из россиянок лучшей стала Ульяна Кайшева, которая пришла к финишу пятой. Светлана Миронова расположилась на восьмой позиции.
Ранее тренер сборной России Валерий Польховский объяснил, почему Александр Логинов пропустит мужской масс-старт на этапе КМ в Эстерсунде.