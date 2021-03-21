Польховский объяснил, почему Логинов пропустит масс-старт на этапе КМ в Эстерсунде

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал, по какой причине лидер национальной команды Александр Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

© РИА Новости / Наталья Горшкова