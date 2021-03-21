Польховский объяснил, почему Логинов пропустит масс-старт на этапе КМ в Эстерсунде

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Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал, по какой причине лидер национальной команды Александр Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Польховский объяснил, почему Логинов пропустит масс-старт на этапе КМ в Эстерсунде
  • © РИА Новости / Наталья Горшкова

«Логинов отказался стартовать по состоянию здоровья. Не переживайте, ничего серьёзного нет», — цитирует Польховского «Чемпионат».

Логинов занимает 17-е место в общем зачёте Кубка мира.

Среди россиян в масс-старте выступят Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Евгений Гараничев. 

Старт гонки намечен на 19:15 мск.

Ранее сообщалось, что Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.

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