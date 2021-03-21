Российские биатлонисты завоевали семь медалей на Кубке мира сезона-2020/21

По итогам сезона-2020/21 российские биатлонисты завоевали семь наград на этапах Кубка мира по биатлону.

В активе сборной России — три золотые, две серебряные и две бронзовые награды.

Два золота были завоёваны на этапе в итальянской Антерсельве: Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку, а женская сборная России победила в эстафете. Ещё золотую награду российская команда завоевала в смешанной эстафете на этапе в немецком Оберхофе.

Серебро в масс-старте на этапе в шведском Эстерсунде завоевал Эдуард Латыпов. Ещё одна серебряная награда досталась сборной России в эстафете на этапе в чешском Нове-Место.

Обе бронзовые награды завоевала мужская сборная России, заняв третьи места в эстафетах на этапе в Антерсельве и на чемпионате мира в словенской Поклюке, результаты которого традиционно идут в зачёт Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Йоханнес Бё третий год подряд выиграл общий зачёт КМ по биатлону.