Биатлонист Латыпов о серебре в масс-старте: для меня это победа

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Россиянин Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в гонке с общим стартом на 15 км на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Биатлонист Латыпов о серебре в масс-старте: для меня это победа
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Пока чувствую радость, но неосознанно. Рад гонке, для меня это победа. Было бы больше, но не хватило сил. Спасибо всем, кто за меня болеет. Я верил всегда, в каждой гонке. Много что не получалось, а сегодня — слава богу, что всё получилось», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

Он отметил, что в целом гонка прошла идеально, за исключением одного огневого рубежа.

«Но лёжа я смело сработал — быстро и точно. Третий рубеж стоя чувствовал, что иду первым, но нервничал и допустил осечки, хотя можно было спокойно стрелять хорошо. На последней стойке собрался, сказал себе, что нужно отработать, и отбросил от себя всё», — добавил биатлонист, завоевавший первую в карьере медаль на Кубке мира в свой 27-й день рождения.

Латыпов финишировал вторым, допустив два промаха на третьем огневом рубеже и в итоге уступив победителю гонки всего 8,9 секунды.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты завоевали семь медалей на Кубке мира сезона-2020/21.

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