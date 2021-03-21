Биатлонист Латыпов о серебре в масс-старте: для меня это победа
- © РИА Новости / Алексей Филиппов
«Пока чувствую радость, но неосознанно. Рад гонке, для меня это победа. Было бы больше, но не хватило сил. Спасибо всем, кто за меня болеет. Я верил всегда, в каждой гонке. Много что не получалось, а сегодня — слава богу, что всё получилось», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».
Он отметил, что в целом гонка прошла идеально, за исключением одного огневого рубежа.
«Но лёжа я смело сработал — быстро и точно. Третий рубеж стоя чувствовал, что иду первым, но нервничал и допустил осечки, хотя можно было спокойно стрелять хорошо. На последней стойке собрался, сказал себе, что нужно отработать, и отбросил от себя всё», — добавил биатлонист, завоевавший первую в карьере медаль на Кубке мира в свой 27-й день рождения.
Латыпов финишировал вторым, допустив два промаха на третьем огневом рубеже и в итоге уступив победителю гонки всего 8,9 секунды.
Ранее сообщалось, что российские биатлонисты завоевали семь медалей на Кубке мира сезона-2020/21.