Россияне без медалей и обострение борьбы за лидерство: чем завершились пасьюты на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

Российские биатлонисты остались без медалей в гонках преследования на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде. Ульяна Кайшева заняла восьмое место и повторила лучший личный результат в сезоне. Десятку сильнейших замкнула Лариса Куклина. Евгений Гараничев на протяжении большей части пасьюта боролся за попадание на подиум, но остался 12-м, при этом завоевав право выступить в масс-старте. Между тем в общем зачёте обострилась борьба за лидерство между Йоханнесом Бё и Стурлой Холмом Легрейдом.

Повторение лучшего результата Кайшевой

Во второй день проходящего в Эстерсунде этапа Кубка мира биатлонисты разыгрывали медали в гонках преследования. Накануне в спринте спортсменам приходилось сражаться не только с соперниками на трассе, но и с тяжёлыми погодными условиями. На этот раз осадков не было, зато сильный ветер превратил соревнования в лотерею.

Из подобной ситуации победителями могли выйти лишь те, кто вопреки стихии сумел допустить наименьшее количество промахов и грамотно разложить силы на дистанции. После второго огневого рубежа благодаря чистой стрельбе в лидеры выбилась Марте Олсбю Рёйселанд. И несмотря на то, что на обеих стойках она допустила по две ошибки, скорость обеспечила ей комфортное преимущество, которое порой достигало минуты и давало возможность зайти на штрафные круги. Норвежка так и не позволила соперницам приблизиться и завоевала золото.

Победительница спринта Тириль Экхофф после старта ушла на второй план, однако на первой стойке не допустила ни одного промаха и вплотную приблизилась к француженке Жюлии Симон. К последней стрельбе борьба за место в тройке развернулась между несколькими биатлонистками, однако лидер сезона допустила один промах и ушла с рубежа второй. На финише она уступила соотечественнице 29,3 секунды. Третье место досталось бронзовой медалистке чемпионата мира белоруске Анне Соле.

Лучшей среди россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая восьмое место и уступившая Рёйселанд 2 минуты 11 секунд. На протяжении всей гонки она выглядела конкурентоспособно на фоне соперниц. И хотя два промаха на заключительном рубеже лишили её шансов бороться за медали, лучшая скорость на последнем круге позволяет говорить о том, что даже в конце сезона биатлонистка способна показывать высокий результат.

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Впечатляющий прорыв совершила и Лариса Куклина, так же, как и Кайшева, до последнего боровшаяся за попадание в цветочную церемонию. Она стала одной из немногих, кто отстрелял чисто на первой лёжке, что позволило ей переместиться с 29-го на 10-е место. Затем последовали один промах на втором огневом рубеже и три — на первой стойке. После заключительной стрельбы россиянка уходила шестой, но ей явно не хватило сил на последний круг, и она пропустила вперёд сразу нескольких соперниц, включая соотечественницу. В итоге Куклина замкнула десятку сильнейших, а её отставание от первого места составило 2 минуты 13 секунд.

С первого же рубежа гонка не задалась у Светланы Мироновой. Она стартовала 24-й, однако на лёжке допустила четыре промаха и откатилась на последние места, выбраться откуда было крайне непросто даже при идеальных погодных условиях.

Но, к сожалению, среди россиянок были и те, кто на трассе выглядел ещё хуже. По ходу второго круга Миронова смогла обойти Евгению Павлову, допустившую вдвое меньше промахов на первом огневом рубеже. В результате Светлана пришла к финишу лишь 34-й, уступив Рёйселанд 3 минуты 39 секунд.

Остальные россиянки и вовсе оказались за пределами топ-40. Дебютантки сборной Анастасия Шевченко и Анастасия Гореева стали 47-й и 49-й соответственно. Татьяна Акимова заняла 53-е место, Павлова — 55-е.

Стоит отметить, что Кайшева повторила свой лучший результат в личных гонках нынешнем сезоне.

«Было очень интересно, но в последнее время все гонки интересные. Я прошу тренеров ничего не подсказывать, чтобы работать в своём темпе. Как работалось на рубеже при таком ветре? Я понимала, что бегу не очень быстро, поэтому долго стреляла. Чудо, что вообще удалось попасть. На третьем рубеже был особенно сильный порыв, думаю, это была самая тяжёлая стрельба», — сказала Кайшева в эфире «Матч ТВ».

В воскресном масс-старте женскую сборную России представят Миронова и Кайшева, занимающие 19-е и 21-е места в общем зачёте соответственно.

Неожиданная развязка

Главной интригой мужской пасьюта стало противостояние Йоханнеса Бё и Стурлы Холма Легрейда, которые продолжают борьбу за «Большой хрустальный глобус». Перед стартом разрыв между ними составлял всего 15 очков в пользу более опытного норвежца.

На старте соперники расположились друг за другом — на шестом и седьмом месте, и к первому огневому рубежу подошли вместе. Но здесь Легрейд дрогнул и допустил одну ошибку, в то время как Бё отстрелял чисто и ушёл на дистанцию третьим вслед за Себастьяном Самуэльссоном и победителем спринта Лукасом Хофером.

После второй лёжки итальянец вернул себе лидерство, а Бё поднялся на вторую строчку. Перед третьем огневым рубежом стихший перед стартом мужской гонки ветер вновь усилился, в результате чего Хофер не смог справиться со стрельбой. Зато погодные условия не помешали норвежцу, обеспечившему себе комфортное преимущество.

Однако на заключительной стойке произошло то, чего сложно было ожидать. Неизвестно, подвёл ли Йоханнеса порыв ветра или сказалось волнение, но он допустил три ошибки и отправился на штрафные круги. При этом Легрейд справился с нервами и ушёл с огневого рубежа первым.

Допустивший одну ошибку Хофер и Бё пустились в погоню за молодым норвежцем, преимущество которого составляло 17 секунд, но им так и не удалось к нему приблизиться. Легрейд праздновал победу, его коллега по сборной поднялся на вторую строчку, итальянец замкнул тройку лидеров.

Sturla Holm Laegreid triumphs in the final Men Pursuit of the Season in Oestersund 💪



🥇🇳🇴 Sturla Holm Laegreid @NSSF_Biathlon

🥈🇳🇴 Johannes Thingnes Boe @NSSF_Biathlon

🥉🇮🇹 @hoferluki@Fisiofficialhttps://t.co/bk5aBBso9Q | #ost21pic.twitter.com/ALeE1IjO0I — IBU World Cup (@IBU_WC) March 20, 2021

На данный момент преимущество Бё в общем зачёте составляет всего четыре очка, а это значит, что судьба «Большого хрустального глобуса» напрямую будет зависеть от результатов масс-старта.

Что касается россиян, то больше всего надежд возлагалось на стартовавшего с 11-го места Евгения Гараничева. И действительно, на первом огневом рубеже он не допустил ни одного промаха и поднялся на шестое место, уступая лидеру чуть больше минуты.

На второй лёжке он вновь закрыл все мишени и сумел ещё ближе подобраться к первой тройке. Однако Евгения подвела стойка, на третьей стрельбе он допустил один промах, а четвёртой — два. На финише россиянин оказался 12-м, а его отставание от Легрейда составило 1 минуту 45 секунд. Однако заработанные очки позволили ему подняться в общем зачёте и попасть в масс-старт.

У остальных россиян пасьют также не задался. Эдуард Латыпов поддержал порыв Гараничева на старте и с первой лёжки ушёл восьмым. Но затем допустил пять промахов и опустился на 18-е место.

Практически ничего не получилось и у Александра Логинова. Он сумел улучшить свой результат относительно спринта и подняться с 26-го на 15-е место, но четыре промаха не позволили ему бороться за более высокий результат. Разочаровал ход Матвея Елисеева, который также с четырьмя незакрытыми мишенями уступил лидеру 4 минуты 12 секунд и остался на 45-й строчке.

Стоит отметить, что все четыре россиянина будут иметь возможность закончить сезон на более позитивной ноте в воскресном масс-старте.