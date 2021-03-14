По стойке мимо: российские биатлонисты остались без медалей в смешанной эстафете и сингл-миксте на этапе КМ

В чешском Нове-Место завершился девятый этап Кубка мира по биатлону. В последний день соревнований сборная России заняла седьмое место в смешанной эстафете из-за штрафных кругов, на которые зашли Ирина Казакевич и Александр Логинов после стрельбы стоя. В сингл-миксте Лариса Куклина и Матвей Елисеев финишировали пятыми, допустив промахи только на стойках.

Кошмарные стойки Казакевич и Логинова

Этап Кубка мира в Нове-Место завершался днём смешанных эстафет. Биатлонисты сначала разыгрывали медали в классическом варианте с командами из четырёх человек, а затем в сингл-миксте. Для сборной России эти два старта были особенно важными. После того как Александр Логинов стал третьим в зачёте индивидуальных гонок, россиянам ни в одной другой дисциплине не удавалось занять призовое место по итогам сезона.

И только в смешанном зачёте такой шанс оставался. Отставание от первой тройки, которую замыкала Швеция, составляло вполне отыгрываемые за один день 24 очка. К слову, скандинавы перед воскресными гонками столкнулись с серьёзными проблемами — весь их тренерский штаб вынужден был уйти на карантин. Лидеру команды Ханне Эберг пришлось взять на себя ответственность за подготовку партнёров и провести для них пристрелку. Другие спортсмены, не выходившие на старт, отправились дежурить на трассу.

Когда стартовала смешанная эстафета, неудачи продолжили преследовать и других конкурентов сборной России. Практически сразу же француженка Анаис Шевалье упала и сломала палку. До первой стрельбы вылетела с трассы и белоруска Ирина Кривко. Обе их команды сразу оказались за пределами первой десятки, а Ульяна Кайшева, представлявшая Россию на первом этапе, уверенно шла в общей группе.

В последних двух личных гонках Кайшева допустила восемь промахов, но в командных стартах она почти никогда себе не позволяет таких ошибок. Смешанная эстафета не стала исключением. Россиянка закрыла все пять мишеней на лёжке и вернулась на трассу вместе со всеми лидерами, лишь отпустив вперёд на шесть секунд непобедимую в Нове-Место норвежку Тириль Экхофф. А сборные Швеции и Германии, которым Россия проигрывала в смешанном зачёте, сразу же израсходовали запас дополнительных патронов. Эльвира Эберг и Ванесса Хинц отстали от Кайшевой почти на полминуты.

На втором круге Экхофф продолжила отрываться от соперниц, а Кайшева возглавила небольшой пелотон. Это не помешало ей столь же результативно отработать на стойке. Благодаря её точности сборная России твёрдо расположилась на втором месте с небольшим запасом от австрийской команды, с которой спорила за попадание в топ-3 тотала. Правда, Экхофф тоже не позволяла себе промахов и осталась лидером с 14-секундным запасом. Последняя треть этапа далась Кайшевой хуже, и отставание увеличилось до 27 секунд, но зато эстафету Ирине Казакевич она передала второй.

23-летнюю россиянку быстро обошли француженка Жюстин Бреза и итальянка Доротея Вирер. Но после лёжки, где у Казакевич был всего один промах, она осталась бежать прямо за двумя более опытными спортсменками. Отставание от норвежки Марте Олсбю-Ройселанн составляло всё те же полминуты.

Особенно важной для Казакевич была стрельба стоя, которая в последних гонках совершенно перестала ей даваться. В пятничном спринте она допустила целых четыре промаха, столько же было и неделей ранее в гонке преследования. Эта неприятная тенденция сохранилась и в смешанной эстафете — Казакевич опять четырежды промахнулась и заработала штрафной круг. Сборной России пришлось опуститься на седьмое место.

Исправлять ошибки соотечественницы пришлось Александру Логинову. Хотя он тоже не блистал в личных гонках, но стрельбу лёжа провёл блестяще, не потратив ни одного лишнего патрона. Минутное отставание от первой тройки он сократил всего лишь до 26 секунд. Отчасти помогла ему неудачная стрельба Симона Детьё — француз заработал штрафной круг и вернулся на трассу прямо перед россиянином.

Стойка оказалась для Логинова ещё более сложным испытанием, чем для Казакевич. Пока соперники закрывали одну мишень за другой при полном отсутствии ветра, российский спортсмен заработал целых два штрафных круга. Такой плохой стрельбы в смешанной эстафете у сборной не было с ноября 2013 года, когда Ольга Зайцева и Антон Шипулин в сумме тоже получили лишние 450 м дистанции. Тогда команда финишировала шестой, а Эдуард Латыпов принял эстафету от Логинова девятым.

На последнем этапе Латыпов отлично отработал на лёжке, но не избежал двух промахов при стрельбе стоя. Он отыграл две позиции и, что особенно важно, финишировал перед сборными Австрии и Германии. В зачёте смешанных эстафет россияне поднялись на пятое место перед сингл-микстом. Правда, и отставание от Швеции увеличилось до 38 очков. Скандинавы, оставшиеся без тренеров, смогли финишировать третьими за командами Норвегии и Италии.

Идеальная лёжка россиян и победа шведов

Выбирая состав для воскресных гонок, тренерский штаб сборной России явно отдавал предпочтение укороченной версии смешанной эстафеты. Для неё был сформирован новый дуэт — Матвей Елисеев и Лариса Куклина, которые были лучшими в субботних гонках преследования в своей команде.

Ставка на точность Куклиной почти сыграла. Если с первой стрельбой у неё не возникло проблем, то на стойке два дополнительных патрона ей всё-таки понадобились. Россиянка передала свой этап Елисееву, уступив 18 секунд французам. Для хозяев соревнований вторая стрельба стала фатальной — Луция Харватова в последней гонке Ондржея Моравца непостижимым образом допустила целых восемь промахов.

Елисеев, как и Куклина, не бежал слишком быстро, но старался компенсировать всё отличной стрельбой. На первом рубеже ему это удалось, а на втором он сразу начал работу с двух осечек. С пятой позиции ему пришлось отступить на восьмую, проигрывая 36 секунд лидировавшей сборной Норвегии и 20 секунд — первой тройке.

Куклина не забыла о своей точной стрельбе лёжа и повторила её, когда вновь вступила в борьбу. На тот момент сборная России была третьей по точности, уступая один дополнительный патрон Бельгии и Японии. С учётом лыжного хода Куклина замыкала первую пятёрку, по-прежнему заметно отставая от борющихся за медали команд. В лучшем случае она могла только сохранить завоёванные позиции, но промах последним выстрелом на стойке вновь опустил россиян на восьмое место.

Елисеев на последнем этапе повторил всё то же самое, что делал раньше. Чистая лёжка вернула его на пятую позицию, при этом ближайшими преследователи россиян тогда были Белоруссия и Франция, имевшие в своём пассиве штрафные круги. На стойке же Елисеев предсказуемо дважды промахнулся, но теперь опускаться ниже пятого места не пришлось — соперники к концу гонки всё-таки отступили.

Сборная России завершила гонку пятой, при этом команды Швеции и США, тоже допустившие по семь промахов, выиграли золото и бронзу. Между ними расположилась команда Норвегии, которой понадобилось ещё на один дополнительный патрон меньше. Попытка подняться в зачёте смешанных эстафет так и не увенчалась успехом — финишировавшие четвёртыми австрийцы оставили россиян на пятом месте.