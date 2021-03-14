Сборная Швеции победила в сингл-миксте на этапе КМ по биатлону в Нове-Место, россияне — пятые

Короткая ссылка
Сборная Швеции в составе Себастьяна Самуэльссона и Линн Перссон заняла первое место в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Сборная Швеции победила в сингл-миксте на этапе КМ по биатлону в Нове-Место, россияне — пятые
  • Reuters

Шведы преодолели дистанцию за 37 минут 41,4 секунды, использовав семь дополнительных патронов и опередив ставшую второй с шестью промахами сборную Норвегии (Ингрид Тандревольд, Стурла Холм Легрейд) на 1,7 секунды.

Тройку призёров с отставанием в 26,1 секунды замкнула сборная США, за которую выступили Сюзан Данкли и Шон Доэрти, использовавшие десять дополнительных патронов.

Россияне Лариса Куклина и Матвей Елисеев финишировали на седьмом месте. Российская команда использовала семь дополнительных патронов и уступила победителям 1 минуту 10,8 секунды.

Ранее сообщалось, что сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на этапе КМ по биатлону в Нове-Место.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить