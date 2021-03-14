Сборная Швеции победила в сингл-миксте на этапе КМ по биатлону в Нове-Место, россияне — пятые

Сборная Швеции в составе Себастьяна Самуэльссона и Линн Перссон заняла первое место в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

Шведы преодолели дистанцию за 37 минут 41,4 секунды, использовав семь дополнительных патронов и опередив ставшую второй с шестью промахами сборную Норвегии (Ингрид Тандревольд, Стурла Холм Легрейд) на 1,7 секунды.

Тройку призёров с отставанием в 26,1 секунды замкнула сборная США, за которую выступили Сюзан Данкли и Шон Доэрти, использовавшие десять дополнительных патронов.

Россияне Лариса Куклина и Матвей Елисеев финишировали на седьмом месте. Российская команда использовала семь дополнительных патронов и уступила победителям 1 минуту 10,8 секунды.

Ранее сообщалось, что сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на этапе КМ по биатлону в Нове-Место.