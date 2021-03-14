Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на этапе КМ по биатлону в Нове-Место, россияне — седьмые

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Сборная Норвегии одержала победу в смешанной эстафетной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на этапе КМ по биатлону в Нове-Место, россияне — седьмые
  • Тириль Экхофф
  • Reuters
  • © BORUT ZIVULOVIC

Норвежская команда преодолела дистанцию за 1 час 1 минуту 24,1 секунды, использовав четыре дополнительных патрона и опередив всех соперников более чем на минуту.

Второе место заняла сборная Италии. Тройку призёров замкнула национальная команда Швеции.

Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова заняла по итогам гонки седьмое место. Россияне использовали девять дополнительных патронов и пробежали три штрафных круга.

Ранее Шашилов рассказал о выборе состава команд на смешанную эстафету и сингл-микст на этапе КМ в Нове-Место.

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