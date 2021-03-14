Шашилов: Куклина и Елисеев побьются в сингл-миксте, азарт есть у них ещё

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов рассказал выборе состава команд на смешанную эстафету и сингл-микст на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

«После гонки Миронова подошла и сказала, что она совершенно пустая, не может ничего сделать. Мы это приняли во внимание, и в эстафете она не побежит. В миксте стартуют Куклина и Елисеев, это оптимальный вариант. Они побьются, азарт есть у них ещё. У Кайшевой тоже есть. Акимова отказалась бежать микст, сказала, что это не её гонка, и она не готова», — приводить слова Шашилова «Матч ТВ».

Он также отметил, что некоторые спортсмены не хотят бегать на Кубке мира.

«Каждый человек сам выбирает себе путь, я пока слушаю команду. Заставлять бегать на Кубке мира? Много народа сюда стремится», — добавил специалист.

Обе гонки пройдут 14 марта. Старт смешанной эстафеты запланирован на 12:25 мск, сингл-микста — на 15:45 мск.

Ранее сообщалось, что Логинов выступит в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону в Нове-Место.