Биатлонистка Казакевич призналась, что в сборной России напряжённая атмосфера из-за результатов

Россиянка Ирина Казакевич прокомментировала своё выступление в смешанной эстафетной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

«Физическое состояние — оптимальное. Да, далеко от идеального. Но состояние рабочее. Мы должны бороться в любом состоянии, как бы плохо нам ни было. Это наша работа. Находясь здесь, мы должны полностью отдаваться себе. Мы отдаёмся. Но как показывает телевизор, наши выступления оставляют желать лучшего. Сложно что-то комментировать. Всё и так видно. Не складывается стрельба. Где-то спасают ноги, где-то нет. У нас биатлон: стрельба не ладится — значит, нет результата», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».

Она отметила, что из-за неудовлетворительных результатов в команде царит напряжённая атмосфера.

«Все хотят показывать хороший результат, но его нет. Биатлон настолько популярный вид спорта, что большое внимание к нам. Но результатов должных нет. Остаётся верить в себя и продолжать работать ещё усиленнее, чтобы доказать, что мы здесь не просто так, что люди, которые находятся здесь, заслуживают находиться здесь и должны показывать результат. У нас ещё впереди один этап. Думаю, что и тренеры, и спортсмены выложатся по максимуму», — добавила Казакевич.

Казакевич бежала второй этап — приняв эстафету у Ульяны Кайшевой второй — и допустив четыре промаха и пробежав один штрафной круг передала эстафету Александру Логинову на восьмом месте. В итоге сборная России заняла седьмое место.

Ранее Кайшева заявила, что старалась выкладываться по максимуму в смешанной эстафете.