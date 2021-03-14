Биатлонистка Кайшева — о смешанной эстафете: старалась выкладываться по максимуму

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Россиянка Ульяна Кайшева прокомментировала своё выступление в смешанной эстафетной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Биатлонистка Кайшева — о смешанной эстафете: старалась выкладываться по максимуму
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«У меня не было выбора, как проводить этап. Старалась выкладываться по максимуму. Было немного не по себе из-за большого количества падений, которые случались практически каждые 100 метров. Хотела избежать попадания в «завал». Никакой усталости не чувствую, готова и дальше соревноваться, — приводит слова Кайшевой «Матч ТВ».

Кайшева бежала первый этап и, не допустив промахов, передала эстафету Ирине Казакевич на втором месте. В итоге сборная России заняла седьмое место.

Ранее сообщалось, что Александр Логинов отказался от общения с прессой после эстафеты на этапе КМ в Нове-Место.

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