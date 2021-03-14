Логинов отказался от общения с прессой после эстафеты на этапе КМ в Нове-Место

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Российский биатлонист Александр Логинов не стал комментировать своё выступление в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место.
Логинов отказался от общения с прессой после эстафеты на этапе КМ в Нове-Место
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Логинов подошёл к Занину и сказал: «Дима, сейчас я ничего не могу сказать», — поделился Губерниев в своём Telegram-канале.

Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова показала седьмой результат.

На своём этапе Логинов не справился со стрельбой и отправился на два штрафных круга.

Ранее сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на этапе КМ по биатлону в Нове-Место, россияне — седьмые.

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