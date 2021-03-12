Ни хода, ни стрельбы: как россиянки провалили спринт на этапе КМ по биатлону в Нове-Место

Российские биатлонистки провалили спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место. Отечественные спортсменки демонстрировали не лучшую скорость и допустили на шестерых 16 промахов. Набрать кубковые очки смогла только Татьяна Акимова, которая показала 25-й результат. Евгения Павлова и Ирина Казакевич финишировали за пределами топ-60 и не пробились в гонку преследования.

Завершившаяся в Нове-Место спринтерская гонка стала худшей для женской сборной России в текущем сезоне. Если накануне мужчины в аналогичной дисциплине не блистали высокой скоростью, но хотя бы хорошо стреляли, то в пятницу, 12 марта, девушки не порадовали ни тем, ни другим.

Первой из россиянок в бой под 17-м стартовым номером ушла Светлана Миронова. К сожалению, её отставание от лидера ходом с каждой контрольной отметкой всё увеличивалось. Ещё больше усугубил ситуацию промах на лёжке. А две незакрытые мишени на стойке только подтвердили тот факт, что уроженка Моряковки после чемпионата мира мыслями находится уже в отпуске.

«Ничего не произошло. Просто три промаха, и всё. Лёжа я с одним выстрелом поторопилась, стоя... Пока не понимаю, почему», — заявила биатлонистка в эфире «Матч ТВ».

Пожалуй, лучше остальных на дистанции выглядела Ульяна Кайшева, но и её стрельба оставляла желать лучшего. Четыре промаха — столько спортсменка из Удмуртии в спринте в текущем сезоне ещё не совершала. И вновь главные проблемы у российской биатлонистки возникли на стойке, где она допустила сразу три осечки.

«Причина промахов? Я не знаю. Я очень устойчиво встала, не понимаю, почему промахнулась. Был абсолютный штиль. Как ни странно, самочувствие тоже хорошее. Шла в своём темпе, скорость не форсировала», — отметила Кайшева.

Аналогичные проблемы возникли у Ирины Казакевич. Первый рубеж она прошла без промахов, хотя демонстрировала не самую высокую скоростью (почти полминуты отставания от лидера Тириль Экхофф), но на втором сумела закрыть только одну мишень. Объяснять причины такого количества ошибок именно на стойке предстоит тренерскому штабу.

«Прошу прощения у всех болельщиков, руководства. Вот такие мы на сегодняшний день. Всё было нормально, люди восстанавливались, но вот так получилось. Я прошу прощения за всех спортсменов», — заявил тренер сборной России Михаил Шашилов.

Серебро досталось Денизе Херрман, которая уходила на дистанцию под первым номером. В Нове-Место бывшей лыжнице удалось впервые в текущем сезоне обойтись без промахов, что не замедлило сказаться на результате. Немка, как и в гонке преследования на предыдущем чешском этапе КМ, заняла второе место.

Борьбу за серебро с ней до конца вела двукратная обладательница «Большого хрустального глобуса» Доротея Вирер. Итальянка также закрыла все десять мишеней и уходила со второго рубежа с трёхсекундным преимуществом над Херрман. Но последний круг Денизе ожидаемо прошла сильнее и опередила соперницу на 4,4 секунды.

Ну а равных в который раз не оказалось Экхофф. Одержать победу в пятницу ей не помешал даже промах на стойке. Пройдя штрафной круг, она уступала 2,1 секунды Херрман, но на заключительном круге выглядела настолько мощно, что «привезла» немке 6,1.

Таким образом, норвежка в третий раз подряд финишировала первой в личной гонке на КМ. Тириль сделала очередной большой шаг к завоеванию первого в карьере «Большого хрустального глобуса», а также «Малого хрустального глобуса» в зачёте спринтерских гонок.

Российским болельщикам в концовке оставалось надеяться на опытных Татьяну Акимову и Ларису Куклину, которые стартовали более поздними номерами по заглянцевевшей на лёгком морозе трассе. В какой-то мере расчёт оправдался. В первую очередь это касается Акимовой, которая с одном промахом на лёжке стала лучшей из отечественной команды. 30-летней спортсменке удалось занять 25-е место (+1:20,4).

Кроме неё набрать кубковые очки никто не сумел. Куклина с одним промахом показала 42-й результат (+1:34,3), Миронова — 52-й (+1:48,6), Кайшева — 58-й (+1:57,8). Евгения Павлова и Ирина Казакевич не сумели пробиться даже в гонку преследования. Первая допустила три промаха и показала 65-й результат (+2:09,3), вторая — 81-й (+2:34,8).

Однако персональные провалы были не так страшны, как командный. После спринта в Нове-Место россиянки позволили Белоруссии приблизиться к себе в борьбе за пятое место в зачёте Кубка наций и рискуют лишиться максимальной квоты в шесть человек в гонках КМ. Разрыв между командами сократился до 46 очков (6263 балла против 6217). Представительницы страны-соседки выступили в Чехии не в пример лучше. Так, Динара Алимбекова с одним промахом заняла шестое место.