Биатлонистка Кайшева: не понимаю, почему я промахнулась, был абсолютный штиль

Россиянка Ульяна Кайшева прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

«Причина промахов? Я не знаю. Я очень устойчиво встала, не понимаю, почему я промахнулась. Был абсолютный штиль. Как ни странно, самочувствие тоже хорошее. Шла в своём темпе, скорость не форсировала», — приводит слова Кайшевой «Матч ТВ».

Российская биатлонистка допустила один промах на первом огневом рубеже и ещё три — на втором. По итогам спринта она заняла 58-е место, уступив победительнице 1 минуту 57,8 секунды.

Ранее сообщалось, что Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Нове-Место.