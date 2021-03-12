Биатлонистка Кайшева: не понимаю, почему я промахнулась, был абсолютный штиль
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«Причина промахов? Я не знаю. Я очень устойчиво встала, не понимаю, почему я промахнулась. Был абсолютный штиль. Как ни странно, самочувствие тоже хорошее. Шла в своём темпе, скорость не форсировала», — приводит слова Кайшевой «Матч ТВ».
Российская биатлонистка допустила один промах на первом огневом рубеже и ещё три — на втором. По итогам спринта она заняла 58-е место, уступив победительнице 1 минуту 57,8 секунды.
Ранее сообщалось, что Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Нове-Место.