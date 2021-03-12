Экхофф выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Нове-Место, Акимова — 25-я

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Норвежка Тириль Экхофф одержала победу в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Экхофф выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Нове-Место, Акимова — 25-я
  • Reuters

Экхофф с одним промахом преодолела дистанцию за 18 минут 11,1 секунды.

Второе место, не допустив промахов, заняла немка Дениз Херрманн, уступившая норвежке 6,1 секунды. Тройку призёров замкнула итальянка Доротея Вирер, также отстрелявшаяся на ноль (+ 10,5 ).

Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, допустившая один промах и занявшая 25-е место с отставанием от победительницы в 1 минуту 20,4 секунды.

Лариса Куклина с одним промахом стала 42-й (+ 1:34,3), Светлана Миронова с тремя промахами — 52-й (+ 1:48,6), Ульяна Кайшева с четырьмя промахами — 57-й (+ 1:57,8), Евгения Павлова с тремя промахами — 65-й (+ 2:09,3), а Ирина Казакевич с тремя промахами — 81-й (+ 2:34,8).

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал о происшествии со световой мачтой на этапе КМ по биатлону в Нове-Место.

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