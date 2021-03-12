Губерниев рассказал о происшествии со световой мачтой на этапе КМ по биатлону в Нове-Место

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об опасном инциденте перед женской спринтерской гонкой на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Губерниев рассказал о происшествии со световой мачтой на этапе КМ по биатлону в Нове-Место
  • РИА Новости

«Накануне упала световая мачта и чуть не убила спортсмена. В прямом смысле! Световая мачта упала прямо на трассу в момент тренировки. В своё время так было в Ханты-Мансийке, на пустом месте возник дикий скандал. А здесь, в Чехии, реально могло убить. Огромная мачта! Организаторы молчат, а случай вопиющий», — заявил Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что ему даже страшно подумать о возможных последствиях такого инцидента.

«Биатлонисты от этой мачты убегали. Человек просто среагировал. Так что за сердце мы здесь хватаемся. Есть видео, и это просто ужас. Спортсмен видел, как на него падает огромная мачта, и он успевает проскочить, потому что там… Я даже боюсь представить, что было бы», — добавил Губерниев.

В чешском Нове-Место с 1 по 7 марта прошёл восьмой этап Кубка мира, а с 8 по 14 марта проходит девятый.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты финишировали вне топ-15 в спринте на этапе КМ в Нове-Место.

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