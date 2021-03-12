Со стрельбой, но без скорости: российские биатлонисты финишировали вне топ-15 в спринте на этапе КМ в Нове-Место

Российские биатлонисты остались без медалей в спринтерской гонке на девятом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Матвей Елисеев и Александр Логинов закрыли все мишени, однако заняли только 16-е и 17-е места. Победу одержал француз Кентен Фийон Майе. Норвежец Стурла Легрейд сократил отставание от Йоханнеса Бё в общем зачёте и сможет в ближайшее время официально его обойти.

В чешском Нове-Месте стартовал второй подряд и девятый за сезон этап Кубка мира по биатлону. Первый комплект наград разыграли мужчины в спринтерской гонке. Российские спортсмены остались не только без медалей, но и не попали в первую десятку, хотя половина команды смогла идеально справиться со стрельбой.

Буквально за несколько минут до начала гонки разгорелся новый допинговый скандал. Латвиец Андрей Расторгуев получил временное отстранение за пропуск трёх тестов в течение 12 месяцев. Санкции в отношении него оказались такими внезапными, что организаторы даже не успели удалить его имя из числа участников. Расторгуев должен был выйти на дистанцию 29-м, но, естественно, так и не выступил.

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Первые номера в стартовом протоколе получили братья Тарьей и Йоханнес Бё, а также Александр Логинов и Матвей Елисеев, так что лидеры норвежской и российской сборных сразу же повели борьбу между собой. Правда, соперничать со скандинавами на дистанции оказалось непросто. Ещё до первой стрельбы Логинов и Елисеев проиграли младшему Бё больше 20 секунд и почти столько же старшему.

Тарьей Бё, выигравший предыдущую гонку в Нове-Место, первым из этой четвёрки появился на стрельбище и закрыл все мишени. Логинов и Елисеев тоже оказались точны и сократили отставание от норвежца до 11 и 17 секунд. А у Йоханнеса Бё случился настоящий провал — первыми же двумя выстрелами он заработал себе штрафные круги. Хотя он и бежал очень быстро, но всё-таки 300 лишних метров дистанции больше не позволяли ему надеяться на победу.

Когда открывавшие гонку спортсмены стали подходить ко второй стрельбе, россияне уже не были в первой тройке после лёжки. Арнд Пайффер, Яков Фак, Эрик Лессер, Эмильен Жаклен и другие сместили их на восьмое и девятое места. Елисеев и Логинов сделали всё возможное, чтобы не опускаться ещё ниже, и вслед за Тарьеем Бё закрыли все мишени на стойке.

Но скорости обоим лидерам российской сборной по-прежнему не хватало. После второй стрельбы они проигрывали не менее 23 секунд норвежцу, а Йоханнес Бё ещё до начала последнего круга стал опережать Логинова. Пайффер, Фак и Лессер прошли стойку с промахами и тоже стали обгонять россиян. Жаклен же стрелял идеально и некоторое время оставался главным преследователем Тарьея Бё.

Тем временем лидерство после лёжки захватил Стурла Легрейд. Он вплотную подобрался к Йоханнесу Бё в общем зачёте Кубка мира и собирался воспользоваться ошибками соотечественника. На второй стойке он всё-таки допустил промах, но продолжил опережать 12-кратного чемпиона мира. С учётом того, что в этом сезоне четыре худших результата не учитываются при подсчёте очков, Легрейд получил реальный шанс возглавить мужской рейтинг, пускай и не претендуя больше на медаль в этом спринте. Вместо него лидером после второй стрельбы стал Кентен Фийон Майе. Поначалу француз уступал Тарьею Бё, но так быстро отработал на стойке, что опередил норвежца на целых 11 секунд.

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Надежды российских болельщиков тем временем были связаны с Эдуардом Латыповым. Стремительному Фийону Майе он уступал всего лишь две секунды перед первой стрельбой. Но так же здорово стрелять, как и бежать, россиянин не мог. Он не только допустил по одному промаху на каждом рубеже, но и долго прицеливался, тратя очень ценные для субботней гонки преследования секунды. По чистому времени на дистанции Латыпов показал неплохой 14-й результат, однако в итоге отстал от Фийона Майе больше, чем на минуту. Он занял 25-е место, а Елисеев и Логинов оказались на подступах к топ-15.

Другим россиянам не удалось добиться и этого. Евгений Гараничев закрыл все мишени, но пробежал ещё хуже лидеров команды и занял 30-е место. Карим Халили в полный штиль допустил два промаха и расположился на 38-й позиции, всего в двух шагах от конца очковой зоны. Кириллу Стрельцову не удалось даже отобраться в пасьют — два промаха на стойке отбросили его на 63-ю строчку.

Фийон Майе сохранил за собой первое место и на финише выиграл 11 секунд у Тарьея Бё. Бронзу выиграл итальянец Лукас Хофер, проигравший три секунды норвежцу. Легрейд показал пятое время и на четыре строчки опередил Бё-младшего. Он пока ещё лидирует в общем зачёте Кубка мира, но если уже сейчас отбросить четыре худших результата, то жёлтую майку должен получить спортсмен, проводящий лишь второй сезон на высшем уровне международного биатлона.